Taxa de cogenerare crește în 2026: Cu cât se scumpește factura la energie electrică

Contribuția pentru cogenerare de înaltă eficiență a fost instituită pentru a susține centrale capabile să producă simultan energie electrică și termică, cu un randament superior instalațiilor tradiționale. Ideea inițială era ca populația să plătească o sumă redusă, urmând ca eficiența sporită să ducă, în timp, la prețuri mai mici pentru energie.

La nivel european, o directivă din 2011 propunea crearea unui fond special alimentat direct de consumatori, destinat construirii acestor centrale moderne. În România, însă, banii colectați, aproximativ 3 miliarde de euro în 14 ani, au fost folosiți exclusiv pentru subvenționarea energiei termice, fără investiții în infrastructură.



Începând cu 1 noiembrie 2025, taxa de cogenerare va urca la 0,0136 lei/kWh. Acest lucru înseamnă o creștere de 62% față de nivelul actual. Potrivit expertului în energie Dumitru Chisăliță, impactul direct asupra facturilor de electricitate va fi de aproximativ 0,5%, un procent relativ mic raportat la costul total, scrie cotidianul Gândul.



Totuși, această modificare se va resimți în două moduri:

Direct, prin scumpirea curentului electric;

Indirect, prin creșterea prețului energiei termice, care depinde de această contribuție.



Pentru București, se anticipează următoarele creșteri lunare:

Aproximativ 20 lei pentru o garsonieră;

Până la 54 lei pentru un apartament cu patru camere.



La nivel național, factura la energie electrică ar putea fi mai mare cu până la 5%, exclusiv ca urmare a ajustării taxei. Impactul se va vedea în factura emisă pentru consumul din noiembrie 2025, plătită în ianuarie 2026. Acest lucru înseamnă că majorarea va fi resimțită chiar la început de an.



Tot din 1 noiembrie 2025, pentru energia termică se aplică un TVA redus de 11%. Acest lucru va fi valabil până la 31 martie 2026. Măsura va atenua parțial costurile pentru consumatori, însă nu poate anula complet efectele creșterii taxei de cogenerare. Astfel, aceasta rămâne un factor important în valoarea prețului final.

(sursa: Mediafax)