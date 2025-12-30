Cine va plăti noua taxă de 25 lei pentru coletele extracomunitare în România

Anunțul privind noua taxă a stârnit numeroase dezbateri pe rețelele sociale. Mulți utilizatori au presupus, în mod eronat, că vor fi nevoiți să o plătească personal. Conform analiștilor XTB, lipsa unor explicații clare din partea autorităților a contribuit la răspândirea acestei percepții greșite. Discuțiile de pe forumuri și platforme precum Reddit arată că numeroși cumpărători se tem de costuri suplimentare la primirea coletelor, peste prețul produselor și al transportului.

În realitate, conform prevederilor legale, taxa nu se aplică direct consumatorului final. Responsabilitatea achitării acestei sume revine vânzătorului sau operatorului platformei prin intermediul căreia se realizează tranzacția. Se va aplica doar dacă acesta se află în afara UE. Colectarea va fi realizată de Poșta Română sau firmele de curierat. Acestea vor declara lunar sumele către ANAF și le vor vira la bugetul de stat.

Această decizie face parte dintr-un plan mai amplu de modernizare a Uniunii Vamale, în contextul creșterii accelerate a comenzilor online din afara spațiului comunitar. Eurostat indică faptul că, numai în 2024, în statele membre au ajuns aproximativ 4,6 miliarde de colete cu valoare redusă, majoritatea expediate din China. Volumul ridicat a generat probleme legate de concurența neloială, siguranța produselor și pierderile fiscale. Astfel, autoritățile europene și naționale, au fost determinate să adopte măsuri suplimentare.

Taxa fixă per colet va afecta în principal platformele care comercializează produse ieftine, de valoare mică, precum accesorii, gadgeturi sau articole vestimentare low-cost. Acestea vor trebui să decidă dacă vor transfera costul către clienți prin creșterea prețurilor sau dacă îl vor suporta parțial pentru a rămâne competitive.

Pentru a evita costurile suplimentare, unele platforme ar putea lua în calcul mutarea stocurilor în depozite situate pe teritoriul Uniunii Europene. Deși această opțiune presupune investiții mai mari și o logistică mai complexă, livrările din interiorul UE nu vor fi supuse taxei. Strategia este deja utilizată de anumiți retaileri internaționali și ar putea deveni mai frecventă odată cu aplicarea noilor reguli.

Pe termen mediu, noua taxă ar putea avantaja comercianții care vând deja din interiorul UE și producătorii locali. Eliminarea avantajului de preț pentru vânzătorii extracomunitari poate contribui la echilibrarea concurenței, mai ales în segmentul produselor ieftine, achiziționate impulsiv.

Taxa de 25 de lei se va percepe pentru colete cu valoarea declarată de până la 150 de euro, provenite din vânzări la distanță din afara UE. Nu se aplică pentru coletele nelivrate, iar în cazul retururilor, suma nu se restituie. Măsura este inclusă în pachetul legislativ fiscal nr. 2, adoptat de Parlament, și va intra în vigoare la 1 ianuarie 2026. Obligațiile privind colectarea și raportarea sunt stabilite prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 13/2013.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)