Tinerii din România, pe ultimul loc în UE la utilizarea inteligenţei artificiale

În rândul statelor membre, cele mai mici ponderi ale persoanelor cu vârste cuprinse între 16 şi 24 de ani care utilizează instrumente de inteligenţă artificială generativă au fost înregistrate în România (44,1%), Italia (47,2%) şi Polonia (49,3%).



La polul opus, cele mai mari ponderi ale persoanelor cu vârste cuprinse între 16 şi 24 de ani care utilizează instrumente de inteligenţă artificială generativă au fost înregistrate în Grecia (83,5%), Estonia (82,8%) şi Cehia (78,5%).



Tinerii din UE utilizează instrumente de inteligenţă artificială generativă (AI) în diferite domenii ale vieţii. Utilizarea AI generativă în scopuri private a fost mai frecventă în rândul tinerilor (44,2%) decât în rândul populaţiei generale (25,1%).



Aşa cum era de aşteptat, persoanele tinere au fost mai predispuse să utilizeze instrumente de AI pentru educaţia formală (39,3%), comparativ cu 9,4% în populaţia generală. În schimb, utilizarea profesională a fost relativ similară între aceste grupe de vârstă (15,8% faţă 15,1%), deoarece mulţi tineri nu au intrat încă pe piaţa muncii.



Inteligenţa artificială generativă poate crea conţinut nou, cum ar fi text, imagini, cod de programare, videoclipuri sau alte date, pe baza informaţiilor disponibile şi a modelelor pe care le-a învăţat din exemplele existente. Pentru a genera acest conţinut, este nevoie de o intrare sau de o solicitare din partea utilizatorului, cum ar fi adresarea unei întrebări sau furnizarea de instrucţiuni sau a unui subiect pe care să se concentreze.



În UE, în 2025, aproape 1 din 3 persoane a folosit instrumente de IA generativă în general, cel mai adesea în scopuri private (25%), în scopuri profesionale (15%) sau chiar pentru educaţie formală (9%). Danemarca (48%), Estonia (47%), Finlanda şi Malta (ambele cu 46%) au raportat cele mai mari rate de persoane care au utilizat instrumente de IA generativă în 2025 dintre ţările UE. AGERPRES