Ce s-ar întâmpla dacă toate luminile din lume ar fi aprinse în același timp?

Pentru a menține stabilitatea rețelei electrice, electricitatea trebuie furnizată la cerere. Când cineva aprinde un bec, acesta consumă energie din rețea, iar un generator trebuie să alimenteze imediat rețeaua cu o cantitate egală de energie. Dacă sistemul se dezechilibrează, chiar și pentru câteva secunde, poate avea loc o pană de curent.

Dacă toată lumea ar aprinde luminile în același timp, s-ar crea o cerere enormă și bruscă de energie electrică. Centralele electrice ar trebui să crească foarte rapid producția pentru a evita o cădere a sistemului, dar acestea răspund la schimbările cererii în moduri diferite.

Centralele pe cărbune și cele nucleare pot furniza cantități mari de energie electrică aproape în orice moment, dar răspund lent la schimbările de sarcină. Centralele electrice care ard gaze naturale pot răspunde mai rapid la schimbările de sarcină, astfel încât sunt de obicei instrumentul preferat pentru a acoperi perioadele în care este nevoie de cea mai multă energie electrică.

Sursele regenerabile de energie electrică, cum ar fi energia solară, energia eoliană și energia hidraulică, produc mai puțină poluare, dar nu sunt la fel de ușor de controlat, deoarece vântul nu bate întotdeauna cu aceeași viteză și nu toate zilele sunt la fel de însorite.

Dacă toată lumea ar aprinde luminile în același timp, două lucruri ar funcționa pentru a preveni o cădere totală a sistemului.

În primul rând, nu există o singură rețea electrică mondială. Majoritatea țărilor au propriile rețele sau mai multe rețele regionale. Rețelele vecine sunt de obicei conectate, astfel încât țările să poată transporta energia electrică peste granițe, dar ele se pot deconecta rapid, astfel încât, chiar dacă ar fi o pană de curent în unele zone, este puțin probabil ca toate rețelele să se prăbușească simultan.

În al doilea rând, în ultimii 20 de ani, becurile numite LED-uri au înlocuit multe becuri electrice mai vechi. LED-urile produc mult mai multă lumină din fiecare unitate de energie electrică, astfel încât necesită mult mai puțină energie din rețea. Potrivit Departamentului Energiei din SUA, utilizarea becurilor LED economisește unei gospodării medii aproximativ 225 de dolari pe an.

Pe lângă alimentarea luminilor, o creștere semnificativă a iluminatului ar crește dramatic strălucirea cerului – lumina difuză care acoperă orașele noaptea. Lumina difuză apare atunci când lumina se reflectă în ceață și în particulele de praf din aer, creând o lumină difuză care estompează cerul nocturn.

Chiar și sistemele de iluminat bine proiectate pot agrava problema, făcând orașele și autostrăzile vizibile din spațiu și stelele invizibile de la sol. Această poluare luminoasă poate dăuna sănătății umane prin interferarea cu ciclurile naturale de somn și veghe ale organismului nostru și poate dezorienta insectele, păsările, țestoasele marine și alte animale sălbatice.

Dacă oamenii din întreaga lume ar aprinde luminile în același timp, am observa o creștere modestă a consumului de energie, dar cerul ar străluci mult mai puternic și nu s-ar mai vedea stelele noaptea, notează Science Alert.

(sursa: Mediafax)