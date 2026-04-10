x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Atenție, șoferi: Se circulă bară la bară pe A1 și A3

de Redacția Jurnalul    |    10 Apr 2026   •   13:00
Sursa foto: Aglomerație record spre munte: Coloane uriașe pe DN1

Coloane de mașini s-au format vineri, înainte de prânz, pe DN1, între Ploiești și Brașov. De asemenea, autoritățile avertizează că este aglomerație pe A1 și A3.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că, vineri, la ora 11.30, situația traficului pe principalele artere rutiere este următoarea:

1. A 1 București - Pitești: trafic intens la ieșirea din capitală, coloană de autovehicule în zona localității Ciorogârla, județul Ilfov, pe sensul către Pitești;

2. A 2 București - Constanța: trafic normal;

3. A 3 București - Ploiești: valori de trafic ridicate între localitățile Lipia, județul Ilfov și Gherghița, județul Prahova, în direcția către Ploiești;

4. A 7 Ploiești - Adjud: trafic normal;

5. DN 1 Ploiești - Brașov: coloană de autovehicule între localitățile Nistorești și Comarnic, pe sensul de mers către Brașov;

6. DN 7 Râmnicu Vâlcea - Sibiu: trafic normal.

(sursa: Mediafax)

 

×
Subiecte în articol: trafic aglomeratie masini dn1
Parteneri