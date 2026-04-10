Atenție, șoferi: Se circulă bară la bară pe A1 și A3

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că, vineri, la ora 11.30, situația traficului pe principalele artere rutiere este următoarea:

1. A 1 București - Pitești: trafic intens la ieșirea din capitală, coloană de autovehicule în zona localității Ciorogârla, județul Ilfov, pe sensul către Pitești;

2. A 2 București - Constanța: trafic normal;

3. A 3 București - Ploiești: valori de trafic ridicate între localitățile Lipia, județul Ilfov și Gherghița, județul Prahova, în direcția către Ploiești;

4. A 7 Ploiești - Adjud: trafic normal;

5. DN 1 Ploiești - Brașov: coloană de autovehicule între localitățile Nistorești și Comarnic, pe sensul de mers către Brașov;

6. DN 7 Râmnicu Vâlcea - Sibiu: trafic normal.

(sursa: Mediafax)