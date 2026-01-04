Trafic deviat, ninsori și polei pe șoselele din România

Centrul Infotrafic anunță că, din cauza ninsorii și a carosabilului acoperit cu zăpadă pe o porțiune de aproximativ 1 kilometru, traficul rutier este restricționat pe DN 6, în zona localității Domașnea, județul Caraș-Severin, fiind deviat prin localitate. Se intervine pentru deszăpezire.

La nivel național, sunt semnalate ninsori în județele Arad, Argeș, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Covasna, Dâmbovița, Gorj, Hunedoara, Mehedinți, Prahova, Timiș, Vâlcea și Vrancea, unde se circulă pe drumuri acoperite cu strat subțire de zăpadă, fără a fi impuse restricții de circulație. În restul județelor plouă, carosabilul este umed, vizibilitatea în trafic fiind bună.

Pe mai multe drumuri din județul Brăila este semnalat polei, fiind precipitații sub formă de ploaie și temperaturi negative. Se acționează cu material antiderapant.

Pe autostrada A1 București-Pitești, pe tronsonul kilometric 49 – 148, sunt semnalate precipitații sub formă de ninsoare, carosabilul fiind umed. Pe celelalte drumuri principale, respectiv autostrăzile A2 București – Constanța și A3 București - Ploiești, plouă, vizibilitatea este bună, iar valorile de trafic sunt reduse.

