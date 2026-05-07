Un tramvai plin cu pasageri a deraiat pe Valea Cascadelor. Patru persoane au ajuns la spital

Un tramvai a deraiat joi în zona Valea Cascadelor din Capitală, patru persoane ajungând la spital.



''În urmă cu scurt timp am intervenit ca urmare a deraierii unui tramvai de pe şine, pe Valea Cascadelor din Capitală. Ca urmare a deraierii, o porţiune din tramvai a intrat în coliziune cu un stâlp'', anunţă ISUBIF.



La momentul producerii evenimentului, în tramvai se aflau aproximativ 20 de călători, dintre care 6 persoane au solicitat îngrijiri medicale.



Ulterior, 4 dintre acestea au fost transportate la spital.



S-a intervenit cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare şi 4 echipaje de prim ajutor. AGERPRES