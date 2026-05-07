Atenție, șoferi! Transalpina se închide parțial pe 8 și 9 mai

Măsura a fost luată pentru desfășurarea competiției de automobilism sportiv „Transalpina Challenge” 2026.

Concret, vineri, 8 mai, traficul autovehiculelor va fi închis între orele 08:00 – 13:30 și 14:30 – 19:00. În intervalul orar 13:30 – 14:30, circulația va fi permisă între localitățile Novaci și Rânca.

Sâmbătă, 9 mai, circulația rutieră va fi închisă între orele 08:00 – 12:30 și 13:30 – 19:00. În intervalul orar 12:30 – 13:30, circulația va fi permisă autovehiculelor.

„Măsura este instituită pentru desfășurarea în siguranță a evenimentului, traficul urmând a fi reluat în intervalele menționate și după finalizarea competiției”, mai precizează Centrul INFOTRAFIC.

