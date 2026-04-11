Transelectrica garantează curent fără întreruperi de Paște

Dispeceratul Energetic Național și echipele din teren au fost mobilizate pentru a răspunde oricăror variații de consum sau de producție, se arată într-un comunicat de presă transmis de Transelectrica.

Autoritățile din sectorul energetic precizează că întreaga infrastructură este pregătită pentru scenarii diferite de funcționare, în baza evoluției vremii și a cererii de electricitate.

Prognozele din această perioadă de sărbătoare indică temperaturi ușor mai ridicate și alternanțe de nori și precipitații, factori care pot influența consumul la nivel național.

Pentru prima zi de Paște, estimările arată un consum minim de aproximativ 2.000 MW, în condiții de vreme senină. În situația unor ploi sau a unei acoperiri mai mari a cerului, valorile pot urca cu până la 500 MW în a doua parte a zilei.

Pentru a doua zi de sărbători Pascale, consumul estimat pornește de la circa 2.300 MW, cu posibile variații în funcție de temperaturi.

Instituția precizează că aceste date sunt actualizate constant, în funcție de monitorizarea în timp real a sistemului energetic național. Operatorii lucrează împreună cu producătorii de energie și cu cei din zona de stocare pentru a menține echilibrul rețelei și pentru a interveni rapid în caz de probleme.

Pregătirile tehnice au început cu mai multe săptămâni înainte de sărbători. Au fost verificate echipamentele, testate scenarii de funcționare și analizate toate componentele importante ale rețelei, de la centrale clasice până la surse regenerabile și sisteme de stocare.

În același timp, coordonarea cu operatorii din statele vecine a fost intensificată pentru a menține stabilitatea la nivel regional.

„Siguranța și continuitatea alimentării cu energie electrică sunt prioritățile Transelectrica în fiecare zi, cu atât mai mult în zilele de operare în condiții speciale, precum zilele de sărbătoare, în acest caz Sărbătoarea Paștelui. Echipa Transelectrica, atât personalul de la Dispecerul Energetic Național, cât și din instalațiile energetice din toată țara, se află la datorie și vă dorește un Paște fericit!”, se arată în comunicatul de presă.

Specialiștii din Transelectrica au declarat că au fost în alertă în perioada Paștelui de anul trecut. Situația a fost determinată de scăderea semnificativă a consumului de energie la nivel național, în contextul în care Paștele ortodox a coincis cu cel catolic.

Prognozele meteo au indicat zile însorite, ceea ce a dus la o producție ridicată de energie electrică din surse fotovoltaice. Din acest motiv, echilibrarea dintre producție și consum a devenit dificilă la nivelul sistemului energetic.

Aceeași preocupare a existat și la nivel european, în special în Germania, unde au funcționat numeroase parcuri fotovoltaice, ceea ce a crescut provocările privind stabilitatea rețelei electrice.

(sursa: Mediafax)