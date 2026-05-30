Transelectrica activează la Bradu una dintre cele mai importante investiții energetice din ultimii ani

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA a pus sub tensiune vineri cea de-a doua instalație STATCOM +/-150 MVAr (Compensator Sincron Static) din Rețeaua Electrică de Transport (RET), în Stația Electrică de Transformare 400/220/110/20 kV Bradu, după finalizarea cu succes a testelor de pre-energizare.

Investiția, realizată prin proiectul „Instalarea a două mijloace moderne de compensare a puterii reactive în stațiile Sibiu Sud și Bradu”, finanțat din Fondul pentru Modernizare, reprezintă un obiectiv strategic pentru creșterea siguranței în funcționare a Sistemului Electroenergetic Național (SEN) și pentru modernizarea infrastructurii energetice a României.

„Energizarea instalației STATCOM Bradu are loc într-un context operațional important, marcat de perioada Sărbătorii Rusaliilor și a Zilei Copilului (31 mai – 1 iunie 2026), interval caracterizat printr-un consum redus de energie electrică și apariția unor niveluri ridicate de tensiune în rețea. În aceste condiții, noua instalație va fi utilizată în regim de probe la dispoziția Dispecerului Energetic Național (DEN), contribuind direct la reglarea tensiunii și la menținerea stabilității SEN”, arată oficilii companiei.

Operatorul național de sistem și transport al energiei electrice este o companie controlată de stat, care deține, prin Secretariatul General al Guvernului, 58,68% din pachetul de acțiuni.

STATCOM Bradu completează un sistem modern de compensare a puterii reactive

Potrivti sursei citate, alături de instalația similară din Stația Electrică de Transformare 400/220/110/20 kV Sibiu Sud, pusă în exploatare în decembrie 2025, STATCOM Bradu completează un sistem modern de compensare a puterii reactive, capabil să răspundă rapid variațiilor din rețea și să susțină funcționarea sigură și stabilă a SEN în condiții de exploatare specifice perioadelor de consum redus.

În paralel, echipele operative ale Dispecerului Energetic Național și ale unităților teritoriale Transelectrica au implementat măsuri suplimentare de monitorizare și pregătire a rețelei electrice de transport, pentru asigurarea funcționării în condiții de siguranță, continuitate și echilibru a Sistemului Electroenergetic Național pe durata minivacanței de Rusalii. Programul complet de teste și probe tehnice pentru instalația STATCOM Bradu va continua și după încheierea perioadei de sărbătoare, conform documentațiilor tehnice aprobate.

Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 260 milioane lei, dintre care circa 254 milioane lei reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul pentru Modernizare.

Lucrările sunt realizate de Asocierea Siemens Energy SRL – Electromontaj SA, termenul contractual de finalizare fiind august 2026, înaintea termenului asumat prin contractul de finanțare, respectiv mai 2027. Până în prezent, Transelectrica a depus cereri de rambursare în valoare de peste 130 milioane lei, din care 30,8 milioane lei au fost deja decontate. Investiția face parte din portofoliul celor 11 proiecte strategice ale Transelectrica finanțate prin Fondul pentru Modernizare.

De ce sunt importante mijloacele moderne de compensare a energiei reactive

STATCOM este o tehnologie avansată care stabilizează tensiunea în rețea și contribuie direct la creșterea siguranței alimentării cu energie electrică pentru consumatorii casnici și industriali. Implementarea acestuia consolidează capacitatea SEN de a integra volume tot mai mari de energie regenerabilă și de a răspunde în mod flexibil variațiilor rapide de sarcină.

Instalația STATCOM asigură:

reglaj dinamic și continuu al tensiunii în nodul de rețea;

compensarea permanentă a puterii reactive;

creșterea stabilității de tensiune în regim normal și de avarie;

sporirea flexibilității SEN în condițiile creșterii ponderii energiei regenerabile;

amortizarea oscilațiilor de tensiune interzonale, care apar la nivelul interconexiunii ENTSO-E.

„Această investiție are un impact direct asupra securității energetice naționale, prin creșterea capacității de transport, reducerea riscurilor de instabilitate și optimizarea operării rețelei în situații de congestie, evenimente neprevăzute sau variații rapide de consum. Totodată, proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor României privind modernizarea infrastructurii energetice, creșterea rezilienței rețelei de transport și facilitarea integrării accelerate a surselor regenerabile în SEN”, arată oficialii companiei.

„Investițiile implementate de Transelectrica în Rețeaua Electrică de Transport, cu finanțare din Fondul pentru Modernizare, sunt investiții pentru stabilitatea și sustenabilitatea Sistemului Energetic al României, prin construirea unei rețele mai flexibile și pregătite pentru provocările tranziției energetice. Transelectrica își reafirmă angajamentul de a transforma oportunitățile de finanțare și modernizare în investiții durabile pentru România, ceea ce consolidează rolul operatorului de transport și sistem de garant al stabilității și securității Sistemului Electroenergetic Național”, au conchis reprezentanții Transelectrica.

(sursa: Mediafax)