„Doomscrolling”-ul nocturn: TikTok, Instagram și YouTube țin adolescenții treji până dimineața

Academia Americană de Pediatrie și Academia Americană de Medicină a Somnului recomandă ca adolescenții să doarmă între opt și 10 ore în fiecare noapte. Însă o nouă cercetare a constatat că mai mult de jumătate dintre adolescenții din Statele Unite petrec până la o oră sau chiar mai mult pe telefon între orele 22:00 și 6:00, în timpul săptămânii, când merg la școală, scrie CNN.

În plus, peste jumătate dintre adolescenți își folosesc telefoanele în miezul nopții, între orele 00:00 și 4:00, potrivit autorului principal al studiului, Jason M. Nagata, profesor asociat de pediatrie la Universitatea din California, San Francisco.

Nagata și colegii săi au analizat date colectate din Studiul privind Dezvoltarea Cognitivă a Creierului Adolescent, care arată cum tiparele de utilizare a telefonului în adolescență și anumite tipuri specifice de utilizare reduc durata somnului pe timpul nopții.

Deși cercetarea nu leagă direct utilizarea telefonului pe timp de noapte de efecte negative asupra adolescenților, studiile anterioare au arătat că perturbarea somnului are consecințe nocive.

„Prin reducerea timpului disponibil pentru somn, adolescenților le poate fi dificil să doarmă suficient, iar acest lucru are efecte asupra comportamentului lor în timpul stării de veghe, așa cum știm de foarte, foarte mulți ani”, a declarat dr. Mary A. Carskadon, profesoară de psihiatrie și comportament uman la Universitatea Brown.

Somnul insuficient poate afecta oamenii în numeroase moduri. Pentru adolescenți, care se află într-o etapă în care creierul și corpul sunt în plină dezvoltare, pierderea somnului are consecințe și mai mari.

Funcția cognitivă este afectată atunci când organismul nu este bine odihnit. Devine mai dificilă consolidarea și reținerea informațiilor acumulate pe parcursul zilei.

„Una dintre sarcinile vieții pentru adolescenți este să învețe. Fie că este vorba despre învățarea la școală, despre sport, despre cum să se comporte cu ceilalți sau despre interacțiunile sociale, există foarte multă învățare care se acumulează în perioada adolescenței”, a adăugat Carskadon.

Reglarea emoțională se deteriorează atunci când somnul este insuficient. Într-un studiu din 2013, un grup de adolescenți sănătoși, cu vârste între 14 și 17 ani, a participat la un experiment de trei săptămâni, care a început cu o săptămână de somn obișnuit. A urmat o săptămână de restricție a somnului, cu 6 ore și jumătate de somn pe noapte, urmată de o ultimă săptămână de somn sănătos, cu 10 ore pe noapte.

Participanții s-au autoevaluat ca fiind ușor mai anxioși, mai nervoși, mai confuzi și mai obosiți în perioada de restricție a somnului, comparativ cu perioada de somn sănătos. Atât adolescenții, cât și părinții lor au raportat, de asemenea, mai multă iritabilitate și o reglare emoțională mai slabă.

Pentru unii tineri mai vulnerabili, lipsa somnului poate reprezenta un risc pentru sănătatea mintală. Nagata a subliniat că cercetările anterioare sugerează că adolescenții privați de somn au un risc mai mare de a prezenta simptome de depresie și anxietate. De asemenea, lipsa somnului îi poate face mai vulnerabili la idei suicidare, automutilare și comportamente riscante, a afirmat Carskadon.

Adolescenții își concentrează timpul petrecut pe ecran în aplicații de social media, divertisment, jocuri, comunicare și muzică, potrivit lui Nagata.

Aceștia petrec mai mult timp, în medie 33 de minute pe noapte, în aplicații precum YouTube, Instagram și TikTok.

Solicitată pentru un comentariu, YouTube a furnizat linkuri către site-ul său cu informații despre controlul parental.

Carskadon a subliniat că implicarea activă cerută de majoritatea acestor aplicații contribuie suplimentar la perturbarea somnului.

„Atunci când ar trebui să dormi, nivelul de activare al organismului trebuie să scadă, dar aceste tipuri de interacțiuni cresc activarea și fac mai dificilă adormirea”, a explicat Carskadon.

Privitul telefonului târziu în noapte poate întârzia ora de culcare, dar vibrațiile, sunetele și lumina notificărilor pot fragmenta somnul pe parcursul întregii nopți, potrivit experților. Există și un tipar comportamental asociat cu verificarea telefonului imediat după trezire. Atunci când apare o notificare în mijlocul nopții, reflexul este să verifici telefonul.

Nagata a coordonat o analiză separată în 2023, folosind date din același studiu. În acel raport, el și echipa sa au descoperit că 17 % dintre adolescenți au declarat că se trezesc din cauza apelurilor telefonice, mesajelor sau e-mailurilor cel puțin o dată pe noapte.

În plus, 20 % au spus că folosesc telefonul dacă se trezesc în timpul nopții.

Abordarea problemei utilizării telefonului pe timp de noapte nu este o sarcină pe care adolescenții trebuie să o gestioneze singuri. Dezvoltarea unor obiceiuri mai sănătoase începe cu părinții, au spus Nagata și Carskadon.

Părinții trebuie să fie modele de comportament pentru ceea ce își doresc să vadă la copiii lor adolescenți. Ca problemă de familie, poate fi dificil de controlat dacă regulile nu sunt aplicate consecvent și nu sunt respectate de toți.

„Cred că este important ca părinții să modeleze comportamente sănătoase în ceea ce privește utilizarea ecranelor”, a spus Nagata.

„De asemenea, am constatat că unul dintre principalii factori care prezic utilizarea ecranelor de către adolescenți este, de fapt, utilizarea ecranelor de către părinți”, a adăugat Nagata.

Una dintre recomandările Academiei Americane de Pediatrie este crearea unui plan familial privind utilizarea mediilor digitale, care să ghideze întreaga familie către obiceiuri sănătoase.

Printre sugestii se numără stabilirea unor zone fără ecrane în locuință și a unor intervale orare în care dispozitivele nu pot fi folosite. Stabilirea unor reguli clare privind durata utilizării și impunerea unor limite. Planificarea unor activități fără ecrane este o metodă bună de a ocupa timpul care altfel ar fi petrecut pe dispozitive.

De asemenea, se recomandă păstrarea telefoanelor și a altor dispozitive în afara dormitoarelor, iar Carskadon sugerează crearea unei „cutii de siguranță pentru media” în familie, care să oblige membrii să se despartă fizic de dispozitive.

„Nu este doar o problemă a adolescenților; este o problemă de familie”, a concluzionat Carskadon.

(sursa: Mediafax)