Atenție, șoferi! Transfăgărășanul se închide miercuri pentru filmări

DRDP Brașov a transmis, marți, că anumite zone ale Transfăgărășanului vor fi închise traficului rutier, miercuri.

„În intervalul orar 17:00 - 21:00, în zona Bâlea Lac și Tunelul Capra, traficul se va închide de mai multe ori pentru perioade scurte”, potrivit autorităților.

Traficul va fi închis pe perioade scurse de „aproximativ 10 minute fiecare”.

Aceste restricții „sunt necesare pentru realizarea unei filmări”.

DRDP Brașov roagă șoferii să respecte „indicațiile polițiștilor și organizatorilor din zonă”.

(sursa: Mediafax)