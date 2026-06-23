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Atenție, șoferi! Transfăgărășanul se închide miercuri pentru filmări

de Redacția Jurnalul    |    23 Iun 2026   •   20:15
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Atenție, șoferi! Transfăgărășanul se închide miercuri pentru filmări
Restricții de trafic pe Transfăgărășan

Miercuri, traficul va fi închis pe DN7C Transfăgărășan, pentru realizarea unor filmări. Intervalul orar și zonele vizate de restricțiile de circulație.

DRDP Brașov a transmis, marți, că anumite zone ale Transfăgărășanului vor fi închise traficului rutier, miercuri.

„În intervalul orar 17:00 - 21:00, în zona Bâlea Lac și Tunelul Capra, traficul se va închide de mai multe ori pentru perioade scurte”, potrivit autorităților.

Traficul va fi închis pe perioade scurse de „aproximativ 10 minute fiecare”.

Aceste restricții „sunt necesare pentru realizarea unei filmări”.

DRDP Brașov roagă șoferii să respecte „indicațiile polițiștilor și organizatorilor din zonă”.

(sursa: Mediafax)

 

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