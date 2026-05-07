Gestul suprem care salvează vieți: Patru familii au spus 'DA' pentru 12 transplanturi de succes

Cele patru prelevări de organe din ultimele zile au fost făcute una la Iași, două la Bistrița și alta la București.

La Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu”, un bărbat de 27 de ani, aflat în moarte cerebrală, a devenit donator.

Prelevarea a făcut posibilă realizarea a două transplanturi hepatice-split, beneficiari fiind un copil de la Spitalul „Grigore Alexandrescu” București și un adult de la Spitalul „Sf. Spiridon” Iași.

Au mai fost făcute două transplanturi renale la pacienți de la Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon” Iași și transplant de cornee la Spitalul „Sf. Spiridon” Iași. S-a mai recoltat și țesut os-tendon pentru Banca de Țesut Spitalul Clinic Colentina din București. Cordul a fost prelevat de o echipă din Italia întrucât n-a fost nici un pacient compatibil cu grefa cardiacă.

La Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița au avut loc două prelevări.

Datorită unui donator în vârstă de 70 ani, pentru care familia și-a dat acordul, s-au realizat un transplant hepatic la IRGH Cluj, două transplanturi renale la Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal (ICUTR) Cluj-Napoca, transplant de cornee la Institutul Clinic de Urgențe Oftalmologice ,,Prof.dr. Mircea Olteanu”.

Datorită unui alt donator în vârstă de 41 ani, s-au realizat un transplant hepatic la Institutul Clinic Fundeni București, două transplanturi renale la ICUTR Cluj și transplant de cornee la Institutul Clinic de Urgențe Oftalmologice ,,Prof.dr. Mircea Olteanu”.

Și la Spitalul Clinic de Urgență București (Floreasca) a avut loc o prelevare de organe și țesuturi de la un donator în vârstă de 57 de ani, aflat în moarte cerebrală. S-au efectuat astfel două transplanturi renale la Institutul Clinic Fundeni și transplanturi de cornee la Institutul Clinic de Urgențe Oftalmologice ,,Prof.dr. Mircea Olteanu”.

(sursa: Mediafax)