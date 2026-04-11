x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Trasee modificate pentru suporteri: Liniile 86, 90, 104 și 143 ar putea fi deviate sâmbătă

de Redacția Jurnalul    |    11 Apr 2026   •   10:40
Sursa foto: Jurnalul/ Restricții de trafic la Arena Națională

 Liniile de transport public 85, 90, 104 şi 143 ar putea fi deviate sâmbătă seara, numai dacă situaţia o va impune, la meciul de fotbal FCSB - Oţelul Galaţi, programat de la ora 20:00, pe Arena Naţională.

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti - Ilfov (TPBI) precizează că liniile 85 şi 90 vor funcţiona pe traseele de bază între terminalele "Gara de Nord", respectiv "M Petrache Poenaru" şi intersecţia Str. Vatra Luminoasă/ Str. Tony Bulandra, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Str. Tony Bulandra, cu întoarcere în Depoul Vatra Luminoasă.

Linia 104 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul "Complex Pantelimon" şi intersecţia Şos. Iancului/ Bd. Pierre de Coubertin, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Şos. Iancului, Şos. Mihai Bravu, Bd. Decebal, revenind apoi pe traseul actual.

Linia 143 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul "Bucur Obor" şi intersecţia Str. Baicului/ Şos. Pantelimon, apoi pe un traseu modificat pe Şos. Pantelimon, Bd. Ferdinand, Bd. Gării Obor, până la terminalul "Baicului" (capătul liniilor 86 şi 382), cu întoarcere pe Str. Baicului, Str. Paharnicul Turturea, Str. Dumitru Slugeru, apoi traseul actual.

AGERPRES

×
Subiecte în articol: trasee modificate suporteri sambata arena nationala
Parteneri