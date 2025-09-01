CFR Călători: Facilitățile pentru elevi la călătoria cu trenul

Elevii din învăţământul preuniversitar acreditat/autorizat beneficiază, pe tot parcursul anului școlar, în baza carnetului/legitimației de elev cu viza pentru anul şcolar în curs sau a adeverinţei şcolare valabilă pentru anul școlar în curs, de:

bilete de călătorie gratuite în trafic intern, la toate categoriile de trenuri (R, IR, IC), clasa a 2-a, inclusiv tariful de rezervare gratuit la trenurile cu regim de rezervare

abonamente lunare gratuite cu număr nelimitat de călătorii, clasa a 2-a, la toate categoriile de trenuri

pentru călătoria la clasă superioară sau la vagoanele de dormit şi cuşetă, elevii vor achita integral diferențele tarifare și tariful de rezervare

Facilitățile acordate pe baza vizei pentru anul școlar 2024-2025 rămân valabile până la 30 septembrie 2025 inclusiv, cu excepția elevilor pentru care anul școlar trecut a fost terminal - aceștia nu mai pot beneficia de aceste avantaje începând cu 8 septembrie 2025. Începând cu 1 octombrie 2025, facilitățile se vor acorda exclusiv pe baza documentelor vizate pentru noul an școlar 2025-2026.

Pentru obținerea biletelor gratuite, elevii pot procura acestea de la:

casele de bilete din stațiile de cale ferată cu personal propriu și agențiile de voiaj CFR Călători

online sau de la automatele de bilete CFR Călători amplasate în stații, pe baza ID-ului de elev valabil pentru anul școlar în curs

personalul de tren, în baza carnetului sau legitimației de elev vizat, dar doar când stația de urcare nu este deservită de case de bilete sau când îmbarcarea se face în afara programului caselor de bilete

Abonamentele lunare gratuite sunt disponibile de la: casele de bilete pe suport tip carton din stațiile de cale ferată cu personal propriu și agențiile de voiaj CFR Călători sau online prin aplicația descărcabilă pe telefon sub formă de cod QR cu elemente dinamice și de la automatele de bilete CFR Călători

Pentru emiterea biletelor și abonamentelor lunare gratuite, elevii trebuie să prezinte: carnetul sau legitimația de elev vizată pentru anul școlar în curs, care să conțină nume, prenume și CNP sau adeverința emisă de unitatea de învățământ conform modelului stabilit prin Hotărârea de Guvern nr. 810/2023.

În timpul călătoriei, la verificarea legalității călătoriei în tren, elevii trebuie să prezinte:

biletul sau abonamentul gratuit valabil în original sau codul QR pentru cele digitale

un document de identitate precum cartea de identitate, pașaportul sau permisul de ședere/conducere, iar pentru cei sub 14 ani, certificatul de naștere în original sau copie

în lipsa unui document de identitate, se poate prezenta carnetul sau legitimația de elev, dar doar dacă aceasta include fotografia și CNP-ul

Compania avertizează că elevii care nu prezintă documentele necesare vor fi considerați fără bilet sau abonament și vor fi taxați conform legislației în vigoare, aplicându-se tarife de taxare în tren superioare celor de la casele de bilete.

(sursa: Mediafax)

Alexandra Valentina Dumitru, alecandra.dumitru@mediafax.ro

Keywords:TREN, ELEVI