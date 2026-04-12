Trenuri blocate la Sărulești și Lehliu, după o cădere de tensiune

Pentru remedierea situaţiei, personalul feroviar a dispus măsuri operative imediate . A fost îndrumată o drezină pantograf din staţia Chitila către zona afectată, în vederea identificării cauzei şi restabilirii alimentării cu energie electrică a liniei de contact. Intervenţia se desfăşoară în condiţii de siguranţă, conform procedurilor tehnice specifice.



Ca efect al acestei situaţii, trenul IR 1587 staţionează temporar în staţia CF Săruleşti, iar trenul IR 16086 staţionează în staţia CF Lehliu. Ambele trenuri sunt operate de Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "CFR Călători" S.A. şi vor fi repuse în circulaţie imediat după remedierea deranjamentului şi reluarea alimentării cu tensiune.



CFR S.A. monitorizează permanent evoluţia intervenţiei şi colaborează cu operatorii de transport feroviar pentru limitarea impactului asupra traficului. Compania îşi reafirmă angajamentul faţă de siguranţa circulaţiei, continuitatea serviciului public şi informarea corectă a călătorilor şi partenerilor instituţionali.