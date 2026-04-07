O trotinetă lăsată peste noapte la încărcat a explodat într-un bloc din Capitală

Deflagrația a fost atât de puternică încât a spart geamurile locuinței și a smuls ușa dormitorului din balamale. Totul s-a petrecut în jurul orei 7:30 dimineața, când locatarii blocului au fost treziți de o bubuitură urmată de flăcări uriașe și coloane dense de fum.

Primele informații arată că dispozitivul era conectat la priză în dormitor, unde a început să se încingă până când bateria a cedat.

Imaginile surprinse la fața locului arată flăcări violente care ies pe geam, în timp ce fumul se ridică pe mai mulți metri.

Majoritatea locatarilor s-au autoevacuat înainte de sosirea pompierilor.

Proprietarul locuinței a suferit arsuri la nivelul brațelor și a fost transportat la spital. Apartamentul a fost distrus aproape complet de incendiu.

Din fericire, nu au fost raportate alte victime.

Cum se transformă o trotinetă într-o „bombă”

Specialiștii atrag atenția că trotinetele electrice folosesc baterii litiu-ion, care pot deveni extrem de periculoase în anumite condiții.

O singură celulă defectă poate declanșa un efect în lanț, ducând la supraîncălzire, incendiu și chiar explozie.

Explozia din București nu este un caz singular. În ultimii ani, mai multe incendii provocate de trotinete electrice sau baterii similare au fost raportate în România.

Specialiștii avertizează că aceste dispozitive nu trebuie lăsate nesupravegheate la încărcat, mai ales în timpul nopții sau în apropierea materialelor inflamabile.