Turcan: Cred că într-un an vom putea avea o nouă lege a salarizării unitare

Lucian Alecu

Într-un an de zile va exista o nouă lege a salarizării unitare, a anunțat, luni, ministrul Muncii, Raluca Turcan, afirmând că nu mai e foarte mult de lucru la această lege.

„Pe fond nu mai avem foarte mult de lucru la această lege (a salarizării unitare – n.r.), dar după ce o finalizăm ne trebuie un consens politic, evident, în coaliția de guvernare și ulterior să începem negocierile cu fiecare categorie socio-profesională. După aceea să trimitem proiectul de lege la Parlament, acolo, evident, vor avea loc dezbateri pentru că nu suntem deținătorii adevărului absolut și într-un final să iasă această lege”, a spus Raluca Turcan, luni seara, la Realitatea Plus.

Întrebată când va fi gata legea, Turcan a răspuns: „Eu cred că într-un an de zile am putea avea o nouă lege a salarizării unitare și care să fie, într-adevăr, unitară”.

„Excepția a devenit regula în sistemul de salarizare unitar. Gândiți-vă că Legea 153/2019 a plecat de la premisa de a fi una cât de cât în regulă. S-a creat o grilă de creștere pentru salariile de bază și o grilă de creștere pentru sporuri, multe dintre ele fiind plafonate într-un procent de 30 la sută din plafonul ordonatorului de credit. Dar pe acest principiu relativ corect au apărut excepții și unele categorii socio-profesionale au devansat toate etapele de creștere, atât pentru salariile de bază, cât și pentru sporuri”, a mai spus Turcan.

Ministrul precizează că e nevoie de o doză destul de mare de precauție, atunci când se vorbește de legea salarizării unitare.

„O categorie beneficiară de excepție pentru care sporurile au ajuns să fie chiar 85 la sută în plus față de salariul de bază o reprezintă sistemul de sănătate și anume medicii. Și sunt medici care cu sporuri cu tot ajung să aibă 85 la sută în plus față de salariul pe care l-ar avea fără sporul de condiții foarte periculoase, foarte dificile. Or medicii au fost eroi în această etapă. Gândiți-vă, cum ar fi să vină un decident și să spună: «hai, nu ne interesează»”, spune Turcan.

Ministrul a precizat că în momentul de față, în sistemul bugetar, există aproximativ 60.000 de oameni care sunt plătiți cu salariul minim pe economie. În același timp, în sistemul privat avem aproximativ 1,3 milioane de angajați plătiți cu salariul minim pe economie.

(sursa: Mediafax)