Au picat serverele și serviciile IT de la TVR. Mesajul intern al direcției tehnice

O dovedește o informare internă a departamentului tehnic al televiziunii, în posesia căreia Gândul a intrat.

Practic, echipamentele și serverele IT au fost afectate de o defecțiune tehnică, care a avut loc în jurul orelor 2 dimineața și s-a soluționat abia spre 8 dimineața. Cauza? Fonduri insuficiente, arată gandul.ro.

„În noaptea de 3 spre 4 februarie 2026, compania de distribuţie de energie electrică a înregistrat două variaţii majore de tensiune, la orele 1:44 şi 2:40. A doua variaţie a determinat funcţionarea defectuoasă a UPS-ului care deserveşte Sala Serverelor IT, acesta intrând în alarmă critică şi modul de by-pass, pierzând capacitatea de protecţie a echipamentelor IT”, se arată în docuemntul amintit.

Cauza a fost „starea avansată de uzură” a acumulatorilor UPS-ului: „Din 40 de acumulatori, doar doi au fost înlocuiţi în anul 2025, restul nefiind schimbaţi din lipsa de fonduri alocate, deşi în aceste situaţii producătorul impune clar înlocuirea integrală pentru funcţionarea corectă a echipamentului”, mai scrie departamentul tehnic în informare.

Incidentul a afectat sala serverelor IT şi implicit serviciile IT furnizate prin internet (web, mail, agenţii de presă, transfer fişiere). Emisia, conform, informării, nu a fost afectată.

Gândul prezintă în continuare documentul integral

Informare privind incidentul tehnic care a afectat serverele şi serviciile IT furnizate prin internet

Data publicare: 05-02-2026

Infrastructura de emisie (CDC şi staţia de sol) nu a fost afectată, acestea beneficiind de alimentări electrice şi circuite de protecţie separate. Totuşi, întreruperea foarte scurtă a alimentării IT a generat avarieri hardware la nivelul infrastructurii de reţea, precum şi întreruperi temporare ale unor servicii IT şi web.

Echipa tehnică a intervenit de urgenţă prin măsuri specifice de avarie, pentru menţinerea continuităţii. Emisia a început conform programului, la ora 6:00, iar serviciile IT critice au fost restabilite progresiv până la ora 7:27.

În acest moment, infrastructura IT funcţionează într-o configuraţie vulnerabilă la alte incidente similare, fără redundanţă la nivelul echipamentelor CORE de reţea şi cu o parte a reţelei în regim temporar. Orice nouă variaţie de tensiune poate duce la oprirea completă a serviciilor IT şi digitale.

În această situaţie, se impune alocarea de urgenţă de fondurilor pentru înlocuirea integrală a acumulatorilor UPS şi revizia generală a acestui echipament, precum şi pentru achiziţia de urgenţă a unei rezerve hardware de reţea (CORE 10G).

Direcţia Tehnică

Compartiment Comunicare

(sursa: Mediafax)