UE deschide o anchetă care vizează Bursa de Valori din Frankfurt și Nasdaq

de Redacția Jurnalul    |    06 Noi 2025   •   21:15
Uniunea Europeană deschide o anchetă care vizează Deutsche Börse, operatorul Bursei de Valori din Frankfurt, și Nasdaq, piața americană dedicată acțiunilor tehnologice. Cele două entități sunt suspectate de încălcări ale regulilor concurenței.

Comisia Europeană suspectează că între cele două grupuri a existat o înțelegere pentru a nu concura în UE în ceea ce privește anumite instrumente financiare, potrivit Le Figaro.

Un astfel de comportament ar putea constitui o încălcare a normelor UE în materie de concurență, care interzic cartelurile și alte practici comerciale restrictive.

(sursa: Mediafax)

 

