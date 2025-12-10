UE va reduce emisiile de CO₂ cu 90% până în 2040, dar cu excepții majore  

Parlamentarii europeni au aprobat un obiectiv climatic pentru 2040 de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 90% față de nivelurile din 1990, permițând în același timp ca până la 10 puncte procentuale din reducere să fie atinse prin credite de carbon susținute de ONU, o mișcare care slăbește semnificativ ambiția principală a blocului comunitar, scrie euractiv.com. Acordul reflectă în mare măsură poziția capitalelor UE și pune capăt a 18 luni de discuții dificile care s-au confruntat în mod repetat cu rezistență politică din partea capitalelor prietenoase cu industria și a eurodeputaților nervoși.

Conform compromisului, UE își va menține obiectivul principal de 90% – au insistat atât legislatorii, cât și guvernele – dar cinci puncte procentuale ar putea fi atinse prin acorduri internaționale de compensare a emisiilor de carbon cu țările în curs de dezvoltare începând cu 2036. De asemenea, țărilor li se va permite să solicite externalizarea a încă cinci puncte procentuale. În practică, blocul comunitar ar putea ajunge să reducă emisiile interne cu 80% doar dacă ambele flexibilități sunt utilizate pe deplin. Comisarul pentru climă, Wopke Hoekstra, a declarat că acordul a oferit „un cadru foarte robust, foarte ambițios, în același timp pragmatic” care „sporește predictibilitatea” pentru industrie. „Aceasta este, în opinia mea, o victorie clară pentru Europa”, a declarat el pentru Euractiv.

Deputații europeni au obținut două concesii cheie: „criterii minime de calitate” pentru orice acțiune climatică externalizată – asigurarea faptului că proiectele sunt sustenabile, supuse unei monitorizări stricte și aliniate cu interesele strategice ale UE – și o viitoare declarație a Comisiei care să clarifice faptul că viitoarele credite de compensare nu ar trebui recunoscute în cadrul sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii. Acordul provizoriu, care necesită încă aprobare formală, riscă să erodeze și mai mult pretenția UE de lider global în domeniul climei.

La COP30, blocul comunitar nu a reușit să mobilizeze marii producători în favoarea eliminării treptate a combustibililor fosili și a făcut puține progrese în a presa alte țări să își consolideze obiectivele pentru 2035, lăsând lumea pe drumul cel bun pentru o reducere de doar 12% a emisiilor față de nivelurile maxime.

Obiectivul UE pentru 2040 va fi evaluat la fiecare doi ani și revizuit la fiecare cinci ani, fiind așteptată o legislație suplimentară care să stabilească modul în care blocul comunitar intenționează să îl atingă.

Anul trecut, prețul carbonului a generat aproximativ 40 de miliarde de euro, reinvestiți în economie, iar investițiile în energie curată s-au dublat, deși ritmul rămâne încă lent.