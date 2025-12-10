x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator UE va reduce emisiile de CO₂ cu 90% până în 2040, dar cu excepții majore  

UE va reduce emisiile de CO₂ cu 90% până în 2040, dar cu excepții majore  

de Adrian Stoica    |    10 Dec 2025   •   11:15
UE va reduce emisiile de CO₂ cu 90% până în 2040, dar cu excepții majore  
Sursa foto: Acordul obținut cu greu vine în urma unor luni de conflicte

Acordul obținut cu greu vine în urma unor luni de conflicte pe fondul progresului șovăielnic în domeniul climatic la nivel global.

Parlamentarii europeni au aprobat un obiectiv climatic pentru 2040 de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 90% față de nivelurile din 1990, permițând în același timp ca până la 10 puncte procentuale din reducere să fie atinse prin credite de carbon susținute de ONU, o mișcare care slăbește semnificativ ambiția principală a blocului comunitar, scrie euractiv.com. Acordul reflectă în mare măsură poziția capitalelor UE și pune capăt a 18 luni de discuții dificile care s-au confruntat în mod repetat cu rezistență politică din partea capitalelor prietenoase cu industria și a eurodeputaților nervoși.

Conform compromisului, UE își va menține obiectivul principal de 90% – au insistat atât legislatorii, cât și guvernele – dar cinci puncte procentuale ar putea fi atinse prin acorduri internaționale de compensare a emisiilor de carbon cu țările în curs de dezvoltare începând cu 2036. De asemenea, țărilor li se va permite să solicite externalizarea a încă cinci puncte procentuale. În practică, blocul comunitar ar putea ajunge să reducă emisiile interne cu 80% doar dacă ambele flexibilități sunt utilizate pe deplin. Comisarul pentru climă, Wopke Hoekstra, a declarat că acordul a oferit „un cadru foarte robust, foarte ambițios, în același timp pragmatic” care „sporește predictibilitatea” pentru industrie. „Aceasta este, în opinia mea, o victorie clară pentru Europa”, a declarat el pentru Euractiv.

Deputații europeni au obținut două concesii cheie: „criterii minime de calitate” pentru orice acțiune climatică externalizată – asigurarea faptului că proiectele sunt sustenabile, supuse unei monitorizări stricte și aliniate cu interesele strategice ale UE – și o viitoare declarație a Comisiei care să clarifice faptul că viitoarele credite de compensare nu ar trebui recunoscute în cadrul sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii. Acordul provizoriu, care necesită încă aprobare formală, riscă să erodeze și mai mult pretenția UE de lider global în domeniul climei.

La COP30, blocul comunitar nu a reușit să mobilizeze marii producători în favoarea eliminării treptate a combustibililor fosili și a făcut puține progrese în a presa alte țări să își consolideze obiectivele pentru 2035, lăsând lumea pe drumul cel bun pentru o reducere de doar 12% a emisiilor față de nivelurile maxime.

Obiectivul UE pentru 2040 va fi evaluat la fiecare doi ani și revizuit la fiecare cinci ani, fiind așteptată o legislație suplimentară care să stabilească modul în care blocul comunitar intenționează să îl atingă.

Anul trecut, prețul carbonului a generat aproximativ 40 de miliarde de euro, reinvestiți în economie, iar investițiile în energie curată s-au dublat, deși ritmul rămâne încă lent.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: poluare
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri