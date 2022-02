UE vrea să oblige statele membre să îşi umple depozitele de gaze înainte de venirea iernii

Preţurile de referinţă la gaze naturale în Europa au atins valori record anul trecut pe măsură ce livrările limitate au coincis cu o creştere explozivă a cererii odată cu relansarea economiei după pandemia de COVID-19. Preţurile rămân la un nivel ridicat şi în prezent pe fondul tensiunilor dintre Ucraina şi Rusia, principalul furnizor de gaze al Europei.



Comisia Europeană urmează să propună, în data de 2 martie, un set de măsuri pentru a face sistemul energetic european mai rezilient în contextul unor şocuri de livrări sau al creşterilor explozive de preţuri.



"Comisia Europeană va propune o cerinţă legală pentru statele membre, astfel încât acestea să asigure un nivel minim de depozitare la data de 30 septembrie a fiecărui an", se arată în proiectul de document consultat de Reuters.



Potrivit Executivului comunitar, este puţin probabil ca firmele să stocheze cantităţi suficiente de gaze, numai pe baza stimulentelor oferite de piaţa liberă, deoarece preţul gazelor este aşteptat să rămână la un nivel ridicat, cel puţin până la finele acestui an.



Propunerea Comisiei, care ar putea să sufere modificări înainte de publicare, îndeamnă de asemenea statele membre să stabilească un nivel minim pentru companiile care deţin facilităţi de stocare pe teritoriul lor şi precizează că guvernele pot oferi stimulente financiare pentru atingerea acestui obiectiv.



Firmele care deţin facilităţi de stocare de gaze au tendinţa de a umple depozitele în alt moment decât sezonul de termoficare de iarnă, în condiţiile în care atât preţurile angro la gaze cât şi cererea scad, de obicei, în sezonul de vară. Însă acest lucru nu s-a întâmplat şi anul trecut, astfel că în prezent gradul de umplere a depozitelor de gaze din Europa este la 32%, comparativ cu aproximativ 40% în urmă cu un an.



Uniunea Europeană importă aproximativ 90% din gazele naturale pe care le consumă, şi aproape 40% din aceste importuri vin din Rusia.



Majoritatea guvernelor statelor membre au implementat măsuri pentru a-i proteja pe consumatori de creşterea facturilor la energie, constând în reduceri de taxe şi subvenţii pentru gospodăriile cu venituri mici.



În documentul Comisiei se precizează că soluţia pe termen lung, care ar limita expunerea ţărilor pe costurile cu importurile de combustibili fosili, ar fi investiţiile în energie regenerabilă şi reducerea consumului de energie, prin renovarea căldurilor şi utilizarea unor procese industriale mai eficiente din punct de vedere energetic, aşa cum prevăd obiectivele climatice ale UE.