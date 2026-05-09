Mesaj crucial de la Bruxelles: Cum vrea Ursula von der Leyen să salveze democrația europeană în 2026

Într-un mesaj video publicat de Comisia Europeană, Ursula von der Leyen a subliniat importanța solidarității, a democrației și a libertății, afirmând că Europa reprezintă mai mult decât un proiect politic sau economic.

„Astăzi este 9 mai. Știți deja care este semnificația acestei zile. Este Ziua Europei!”, a declarat șefa Comisiei Europene. Oficialul european a vorbit despre capacitatea europenilor de a-și respecta diferențele și de a găsi putere în unitate, evidențiind valorile fundamentale ale Uniunii Europene.

Ziua Europei și valorile europene promovate de Ursula von der Leyen

În discursul său, Ursula von der Leyen a evidențiat faptul că democrația, libertatea și egalitatea sunt principiile care definesc identitatea europeană. Totodată, aceasta a făcut referire și la elementele culturale care apropie cetățenii europeni, menționând inclusiv pasiunea comună pentru fotbal.

„Este iubirea noastră necondiționată pentru valorile noastre: Democrație, Libertate, Egalitate și da, desigur este și pasiunea noastră pentru fotbal. Suntem destul de faimoși și pentru asta”, a spus președinta Comisiei Europene.

Impactul Uniunii Europene asupra cetățenilor

Ursula von der Leyen a mai afirmat că Uniunea Europeană are un impact direct asupra vieții cetățenilor, fie prin oportunitățile economice oferite companiilor, fie prin programe precum Erasmus, care au schimbat experiențele de viață ale milioane de tineri europeni.

Șefa Comisiei Europene a subliniat că europenii beneficiază de una dintre cele mai ridicate calități ale vieții din lume și a transmis că Ziua Europei trebuie să fie o celebrare a unei Europe „căreia îi pasă de noi”.

„Astăzi, mai mult ca orice altceva, sărbătorim o Europă căreia îi pasă de noi, care lucrează pentru noi, care este formată din fiecare dintre noi”, a transmis Ursula von der Leyen la finalul mesajului său dedicat Zilei Europei.

(sursa: Mediafax)