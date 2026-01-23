A găsit ușa deschisă, a furat un iPhone, o brățară și un card, apoi a golit contul. Bărbat reținut în Capitală

Un tânăr de 23 de ani a sesizat polițiștii Secției 6 pe 16 ianuarie. Atunci, a descoperit că din locuința sa au dispărut mai multe bunuri valoroase.

Incidentul s-a produs în dimineața zilei de 16 ianuarie, în jurul orei 03.30. Suspectul a profitat de faptul că poarta de acces la un imobil din Sectorul 2 era deschisă. A intrat în curte, a găsit ușa locuinței neasigurată și a pătruns în casă.

Din interior a furat două telefoane mobile - un iPhone 11 și un Infinix 17 - un card bancar, o brățară din aur și documente personale aparținând victimei. La câteva ore după furt, bărbatul a mers la un magazin din Sectorul 5, unde a făcut prima plată neautorizată. Astfel, a accesat fără drept sistemul informatic al emitentului cardului și al terminalului POS din magazin. În jurul orei 08.30, în aceeași zi, suspectul a făcut alte trei tranzacții contactless la un alt magazin din Sectorul 5. A continuat să folosească cardul victimei pentru a accesa din nou, în mod ilegal, sistemele informatice.

Pe parcursul zilei, hoțul a făcut în total patru tranzacții de plată și șase retrageri de numerar, fiecare în valoare de aproximativ 900 de lei.

Cercetările au fost făcute de polițiștii Secției 6 Poliție, în colaborare cu colegii de la Secția 11 Poliție și Inspectoratul de Poliție Județean Constanța. Din investigații s-a stabilit identitatea suspectului - un bărbat de 45 de ani. Pe 21 ianuarie, cu sprijinul polițiștilor Secției 19 Poliție, bărbatul a fost prins și condus la audieri. În urma probelor administrate, suspectul a fost reținut pentru 24 de ore, apoi prezentat magistraților. Bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. El va răspunde pentru furt calificat, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos în formă continuată și accesul ilegal la un sistem informatic în formă continuată.

Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

(sursa: Mediafax)