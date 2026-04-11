Veniți de luați lumină! Ce NU ai voie să faci cu lumânarea de Înviere

Ea reprezintă lumina adusă de Iisus Hristos în lume, dar și jertfa personală a celui care participă la slujba Învierii.

Tocmai de aceea, modul în care este folosită după Paști are o importanță aparte, iar multe dintre obiceiurile populare răspândite nu sunt, de fapt, corecte.

Ce greșeli fac mulți credincioși

De-a lungul timpului, au apărut numeroase tradiții și superstiții legate de lumânarea de Înviere. Însă acestea nu fac parte din rânduiala bisericească.

Printre cele mai frecvente greșeli se numără:

stingerea lumânării de pragul casei sau de grindă

folosirea ei în gospodărie, pentru animale sau ritualuri

utilizarea în practici de ghicit sau alte obiceiuri populare

Aceste gesturi nu au fundament religios și nu reflectă semnificația reală a luminii aduse în noaptea Învierii, scrie dcnews.ro.

Ce este corect să faci cu lumânarea de Înviere

Potrivit tradiției creștine, lumânarea cu care ai luat Lumina Sfântă trebuie tratată cu respect și grijă.

Recomandările sunt simple:

nu o arunca și nu o amesteca cu alte lumânări

păstreaz-o și aprinde-o treptat în Săptămâna Luminată

dacă nu este posibil acasă, o poți aprinde la biserică sau la mormintele celor dragi

Acest gest simbolizează păstrarea luminii și a credinței din noaptea de Înviere în viața de zi cu zi.

De ce păstrează unii credincioși lumânarea

Există și credincioși care aleg să păstreze o parte din lumânare pentru momente dificile. Cu binecuvântarea preotului, aceasta poate fi aprinsă:

în clipe de boală

în situații de cumpănă

în momente de teamă sau încercare

Semnificația este una profundă: lumina Învierii rămâne un simbol al speranței, al biruinței asupra întunericului și al credinței că orice încercare poate fi depășită.

Lumânarea de Înviere nu este un obiect obișnuit, ci un simbol al luminii și al credinței. Respectarea rânduielii corecte nu ține doar de tradiție, ci și de înțelegerea profundă a semnificației acestui moment unic din viața creștină.