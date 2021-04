Ventilatoare industriale ignifuge: cand si de ce sunt necesare?  

In mediul industrial modern, reimprospatarea aerului se realizeaza cu ajutorul unui sistem complex de ventilatoare industriale care inlocuiesc aerul contaminat din spatiul interior cu aer curat adus din mediul exterior. In multe medii speciale de lucru, precum fabricile, uzinele si liniile de productie, ventilarea este necesara pentru a asigura echipei de lucru un mediu sanatos si sigur prin eliminarea sau tinerea sub control a substantelor toxice degajate in aerul din incinta.

Teoretic, orice spatiu interior poate fi ventilat in doua moduri: natural, prin deschiderea ferestrelor si usilor, sau mecanic, prin folosirea unui sistem de ventilare cu o capacitate corespunzatoare volumului de aer din incinta. Elementele de poluare care sunt evacuate din mediile speciale de lucru folosind ventilatoare industriale includ vapori inflamabili, praf, mucegai, fibre de azbest, fum de sudura, vapori de ulei, umiditate in exces, chimicale toxice si multe altele.

Dupa cum observi, proiectarea si instalarea unui sistem performant de ventilare se poate dovedi decisiva pentru obtinerea unui mediu de lucru sigur. Pe langa monitorizarea permanenta a calitatii aerului, sistemul trebuie sa dispuna si de ventilatoare industriale alese pentru nevoile specifice ale respectivului mediu de lucru.

De ce este importanta proiectarea precisa a sistemului de ventilare in mediul industrial?

Iata ce obiective trebuie sa indeplineasca un sistem de ventilare in mediile cu risc:

- introducerea constanta a aerului curat din mediul exterior;

- mentinerea temperaturii si umiditatii relative din aer;

- reducerea riscului de flacara sau explozie;

- eliminarea sau diluarea contaminantilor din aer.

Ventilatoare industriale ignifuge

Diferitele ramuri ale industriei pot presupune conditii de lucru deosebit de grele, cu particularitati termice care adesea depasesc limitele echipamentelor standard de ventilare. Din acest motiv, catalogul Vollmax pune la dispozitie o gama extinsa de ventilatoare industriale ignifuge potrivite pentru orice aplicatie industriala.

In unele cazuri, sistemul de ventilare trebuie sa capteze emanatiile de gaz sau toxine cat mai aproape de sursa, asadar poate fi expus unor temperaturi foarte mari. Corpul, turbina si obturatorul din spate al unui ventilator industrial ignifug sunt rezistente la temperaturi extreme, fiind fabricate din aliaje de aluminiu care asigura o racire eficienta si confera siguranta la flacara deschisa. Un alt detaliu important este faptul ca gama de ventilatoare industriale ignifuge este prevazuta cu motoare electrice silentioase si foarte eficiente care sunt sigilate, astfel incat operatiunile periodice de intretinere nu vor fi necesare.

Echipamentele din oferta Vollmax sunt prevazute cu un obturator special care protejeaza impotriva supraincalzirii in cazul unei intreruperi bruste a energiei. Rulmentii cu bile cu capsula dubla din dotarea acestor echipamente de ventilare sunt rezistenti la temperaturi ridicate si au o durata extinsa de viata, asigurand o functionare in parametri optimi timp de peste 30.000 de ore de utilizare continua.

Fluxul continuu si masiv de aer sau gaz generat are aplicatii intr-o plaja larga de procese: ventilatie, ardere, transport special, aerare, evacuare, curatare si uscare, precum si racire a volumelor mari de aer. Astfel, performantele, fiabilitatea si eficienta energetica sunt aspecte deosebit de importante atunci cand alegi un anumit tip de ventilatoare pentru mediul tau de lucru. Din acest motiv, catalogul Vollmax este exclusiv compus din modele de top ale celor mai renumiti producatori din domeniu, impreuna cu garantia de calitate a producatorilor.