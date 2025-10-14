Verificați cardurile! Banii pentru elevi se pierd dacă nu sunt cheltuiți până pe 31 octombrie

Este vorba despre sumele încărcate pe cardurile sociale pentru sprijin educațional, în valoare de 500 de lei per elev, bani care pot fi folosiți pentru rechizite, îmbrăcăminte, încălțăminte sau alte produse necesare pentru școală.

Termen limită: 31 octombrie

Potrivit ministrului, aproximativ 42.000 de copii din toată țara sunt beneficiarii acestui ajutor, finanțat din fonduri europene prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027.

„Mai sunt 21 milioane lei de cheltuit de către elevii vulnerabili din toată țara. Banii expiră la finalul acestei luni (31 octombrie). Sumele necheltuite vor fi pierdute”, a transmis Dragoș Pîslaru într-un mesaj publicat pe Facebook.

Apel către școli, părinți și profesori

Ministrul face un apel urgent către cadrele didactice, directorii de școli și părinți să verifice cardurile și să se asigure că banii sunt utilizați înainte de termenul limită:

„Fiecare leu necheltuit înseamnă o oportunitate pierdută pentru un copil care are nevoie de sprijin. Vă rog, verificați cardurile și asigurați-vă că fiecare elev folosește sumele disponibile până la 31 octombrie.”

Scopul programului

Programul de sprijin pentru elevii vulnerabili face parte din eforturile Guvernului de a reduce abandonul școlar și de a sprijini copiii din medii defavorizate să participe la procesul educațional în condiții decente.