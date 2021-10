VIDEO: Florin Cîțu, multumit de modul in care a gestionat economia in plină criză politică și sanitară: "Am livrat ceea ce așteptau de la noi toți românii"

UPDATE: ”Faptul ca am inclus reforme in PNRR este apreciat de agentiile de rating. Aceasta strategie este una credibila, bazata pe masurile pe care le-am luat pana acum si e sustinuta in urmatorii trei ani de zile.Vreau sa felicit echipa guvernamentala care m-au sustinut, sa multumesc mediului privat care a raspuns acestor masuri, mediu privat care si-a aratat potentialul in vremuri dificile”, a spus Florin Cîțu in cadrul conferintei de presă, de la Palatul Victoriei.

”Am livrat ceea ce asteptau de la noi toti romanii dar si partenerii internationali: o puternica crestere economica. O crestere economica sustenabila si daca cititi rapoartele celor doua agentii de rating americane se arata o crestere economica ce continua si in anii urmatori”, a mai precizat Cîțu.

”Aceasta echipa guvernamentala a gasit solutia pentru a stabiliza economia. Am facut rost de resurse pentru ca avem incasari mai mari la buget. Sanatatea e o prioritate anul acesta, resursele alocate record pentru acest domeniu.Nu puteam sa facem acest lucru daca nu gaseam echilibru sa mentinem economia deschisa. Am gasit solutii pentru fiecare problema si astazi avem aceasta confirmare. Aceste agentii de rating atesta ca Romania e gestionata bine. Pana acum, eu si echipa mea guvernamentala ne-am facut treaba bine si am livrat ce am promis si continuam la fel cu profesionalism si responsabilitate”. a mai explicat Cîțu.

Când se va simți în nivelul de trai al românilor creșterea economică

„Lucrurile arată bine”, spune Florin Cîțu, întrebat când se va simți în nivelul de trai al românilor creșterea economică. După un an de stabilizare a economiei, „am început să arătăm din măsurile pe care vrem să le luăm în perioada următoare”, declară premierul interimar.

Întrebat, sâmbătă, ce măsuri ar putea lua Guvernul și dacă se gândește la o creștere a salariilor, în contextul în care, în ciuda creșterii economice anunțate, această creștere nu se vede în nivelul de trai al românilor, Cîțu a răspuns că acesta a fost anul în care „am spus că stabilizăm economia”.

„Deja am început să arătăm din măsurile pe care vrem să le luăm în perioada următoare: salariul minim este de deja o decizie să crească cu 11% pentru anul viitor, am venit cu acele măsuri de amânare a plății facturilor și vom mai avea câteva măsuri prin care să reducem povara asupra cetățenilor. Vom discuta despre salarii, pensii și alocații la construcția bugetului, dar lucrurile arată bine”, a fost răspunsul premierului interimar.

Întrebat mai departe despre procentul cu care vor crește pensiile din 1 ianuarie 2022, Cîțu a răspuns: „nu s-a stabilit încă procentul, dar eu spun, având în vedere rezultatele economice pe care le avem până acum, că vom discuta și s-ar putea să fie o dinamică diferită de ceea ce am avut până aveam preconizat”.

În ce privește pensiile speciale ale primarilor, premierul afirmă: „aici aș vrea să fim foarte pragmatici. În fosta coaliție aveam un grup de lucru care trebuia să găsească soluții exact pentru sistemul de pensii. Există o reformă a sistemului de pensii, acolo vom lua măsuri pentru toate tipurile de pensii”.

În opinia lui Cîțu, creșterea de la perspectivă negativă la stabilă, dată de două agenții de rating, reprezintă confirmarea faptului că lucrurile merg într-o direcție bună „și acest lucru ne obligă să continuăm în această direcție și ne mai obligă la ceva: să nu lăsăm România să intre pe mâna populiștilor, a demagogilor care în ultimii 30 de ani de zile doar au mimat reforma și nu a avut curajul să fac această reformă”.

Câștigarea încrederii investitorilor străini „arată că suntem foarte aproape de momentul în care toți românii vor simți și beneficiile creșterii economice. Această perspectivă mai înseamnă dobânzi mai mici, împrumuturi mai ieftine, înseamnă că agențiile de rating nu se așteaptă la derapaj al inflației în perioada următoare sau la alte probleme sau la alte crize”, a mai spus Cîțu.

Ratele la credite se pot amâna în cazul unui nou lockdown

Plata ratelor la credite se poate amâna în cazul unui nou lockdown, spune Florin Cîțu. În caz contrar, măsura nu are sens pentru că economia funcționează.

Florin Cîțu a explicat, sâmbătă, într-o conferință de presă, că anul trecut au fost amânate ratele la bancă deoarece a fost închisă economia.

„Eu am luptat tot timpul să nu închidem economia. Doar așa putem să ne permitem să avem resurse suplimentare. În momentul în care închidem economia trebuie să avem și alte măsuri”, afirmă premierul interimar.

Amânarea plății ratelor la credite are sens doar atunci când se închide economia și oamenii trebuie să stea acasă, adaugă acesta: „În acest moment nu are sens pentru că economia funcționează. Dar dacă se ajunge acolo, la un lockdown, deși eu nu cred că se va ajunge acolo, bineînțeles că această măsură este una dintre ele”.

(sursa: Mediafax)

Stire initiala: Florin Cîţu, premierul interimar va susţine sâmbătă, la ora 12,00, o conferinţă de presă pe teme economice, la Palatul Victoria, a anunţat Biroul de presă al Guvernului.

Conferinţa de presă va fi transmisă live pe conturile de Facebook şi de YouTube ale Guvernului şi prin sistemul unic de distribuţie al Palatului Victoria.