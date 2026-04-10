Cea mai neagră zi a calendarului creștin: Vinerea Patimilor

Vinerea Mare, ultima vineri din Postul Paștelui (sau Păresimi, cum se mai numesc), este una dintre cele mai importante și mai încărcate spiritual zile din calendarul creștin.

În Vinerea Mare a fost Iisus Hristos a fost răstignit pentru răscumpărarea păcatelor omenirii, El, cel fără de păcat. Din respect profund, credincioșii țin post post aspru (negru, fără mâncare și fără apă).

Ziua culminează cu Denia Prohodului Domnului, cea mai dramatică, mai tragică, dar și mai plină de simbolism slujbă a bisericii ortodoxe.

Zi de post negru

Nu se mai trag clopotele până în noaptea de Înviere pentru că omenirea e în doliu, citim în antologii de credință a poporului român, una dintre acestea fiind cea a lui Romulus Antonescu – Dicționar de simboluri și credințe tradițional românești.

Zi de post negru, în care mulți credincioși aleg să nu consume nici mâncare, nici apă, Vinerea Mare este o zi a purificării prin excelență.

În credința populară, cine ține post negru în această zi este protejat împotriva bolilor și necazurilor tot anul.

Se pleacă de la biserică cu lumânările aprinse

De la Prohod, lumea pleacă acasă cu lumânările aprinse și se străduiesc să țină flacăra aprinsă tot drumul.

Odată ajunse acasă, ele înconjoară locuința de trei ori (semnificând Sfânta Treime) și însemnează fiecare perete exterior al casei cu semnul Sfintei Cruci, pentru a proteja de rele precum focul, trăsnetul sau bolile.

La țară se merge în cimitire, unde femeile și bocesc morții și aprind lumânări de la flacăra lumânării aduse de la biserică, într-un gest de comemorare afectuoasă, dar și ca semn că legătura dintre cel plecat și cel rămas încă, temporar, în trup, nu s-a stricat.

O zi a interdicțiilor celor mai stricte din tot anul

Tot la sfârșitul Deniei Prohodului Domnului, credincioșii să ia câte o floare-două de pe masă, să le ducă acasă și, odată uscate, să nu le arunce, să le păstreze și să afume cu ele copiii când sunt bolnavi, în credința că aceștia se vor face bine.

Vinerea Mare este o zi a interdicțiilor stricte.

Nu se spală, nu se coase, nu se țese și nu se fac treburi gospodărești, pentru a nu atrage mânia Sfintei Vineri.

Un pas absolut necesar spre bucuria Învierii

Nici lucrările agricole nu trebuie începute în această zi, pentru că recoltele nu ar rodi.

În popor, există credința că, dimineața, dacă oamenii calcă pe un obiect de fier, sunt feriți de lovituri tot anul, iar dacă plouă în această zi se consideră un semn de belșug.

În spiritualitatea și credința creștin ortodoxă nu doar românească, Vinerea Mare rămâne cea mai respectată zi din an, un pas absolut necesar spre bucuria sărbătorii Învierii.

(sursa: Mediafax)