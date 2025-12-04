Șefa departamentului Transporturi din Primăria Capitalei: „Și eu m-am dat jos ori cu bâta, ori cu pistolul, la șoferul de taxi”

Participanții la ședința de lucru au și înregistrat declarațiile Violetei Grigore, pe care o acuză de mai multe încălcări ale legislației: „cheamă în mod repetat șoferi și transportatori la sediul instituției și le pune la dispoziție documente interne și corespondența oficială dintre PMB și alte instituții ale statului, cu scopul ca acestea să fie distribuite ulterior pe diverse grupuri de Facebook și alte platforme online”, au declarat taximetriștii, în exclusivitate pentru Jurnalul.

„Eu, personal, am avut altercații în trafic, când m-am dat jos ori cu bâta, ori cu pistolul, la șoferul de taxi (...) Am luat pistolul, m-am dat jos, l-am trântit și i-am pus pistolu-n cap și i-am spus: ieși, în morții mă-tii și mută-ți mașina!, a declarat, ieri, în cadrul unei ședințe publice de la PMB, Violeta Grigore, Șef Serviciu în cadrul Departamentului Transporturi din PMB. Participanții la discuții au înregistrat declarațiile și se pregătesc să depună plângere penală împotriva reprezentantei Primăriei, pentru mai multe încălcări ale legislației și ale codurilor de etică.

Reprezentanții firmelor de taxi și ai dispeceratelor din Capitală, care au fost convocați la ședința de lucru de la PMB, au dezvăluit, pentru Jurnalul, că șefa de la Transporturi care s-a autodenunțat, ieri, în privința unor încălcări penale ale legislației privind regimul armelor și munițiilor, dar și în legătură cu abuzul de putere și hărțuirea taximetriștilor, în trafic, ar aplica mai multe practici care încalcă normele administrative și regulile de confidențialitate ce guvernează activitatea unei instituții publice – cum ar fi scurgerea de informații instituționale către persoane pe care Violeta Grigore le-ar folosi pentru campanii denigratoare pe rețelele de socializare.

„Este inadmisibil ca documente administrative – care nu au caracter public – să fie furnizate unor persoane private pentru a fi publicate în mediul online, generând presiuni, interpretări eronate și manipularea proceselor decizionale ale PMB. Un astfel de comportament nu doar compromite integritatea instituției, ci creează și un precedent periculos, prin care anumite grupuri de interese sunt alimentate cu informații interne pentru a influența opinia publică și deciziile administrative”, au declarat taximetriștii.

Administrația susține concurența neloială

Taximetriștii sunt revoltați și de faptul că atât șefa de la Transporturi, cât și alți angajați ai PMB s-au ocupat de campania electorală a președintelui României, Nicușor Dan, în timp ce acesta era încă primarul Capitalei, iar timp de câteva luni au ignorat atribuțiile de serviciu, creând prejudicii grave acestui sector de activitate, pentru că erau lăsate nesemnate documentele care le permit șoferilor de taxi să-și desfășoare activitatea, după ce chiar Nicușor Dan refuzase, timp de trei luni, să semneze cererile venite din partea acestora, spunând că sunt „prea multe”.

Astfel, după 1 martie 2025, circa 2.500 de taximetriști din București au fost nevoiți să circule fără autorizații avizate, iar Poliția i-a amendat pe unii dintre ei și le-a ridicat numerele de înmatriculare, conform legii, deși ar fi trebuit să aibă actele în regulă și să primească avizele până pe 28 februarie.

În total, au fost afectați de această situație 6.000 de taximetriști din Capitală, până la finalul campaniei electorale, pentru că nu mai avea cine să le semneze documentele. Această situație s-a repetat în ultimii cinci ani și de fiecare dată când a fost nevoie de semnarea avizelor de către primarul general, acesta a întârziat fără un motiv întemeiat.

Taximetriștii susțin că este o luptă continuă a PMB împotriva firmelor de taxi, în favoarea celor de transport alternativ, iar concurența neloială i-a determinat pe mulți să renunțe.

În București sunt 6.000 de licențe de taxi, din 10.267, pentru că restul sunt libere de doi ani, la PMB, în sertar, însă nu mai vrea nimeni să le ia. Dar sunt 30.000 de licențe de transport alternativ, date de ARR. Acesta e motivul pentru care se blochează activitatea de taximetrie – spun reprezentanții firmelor prejudiciate.

Taximetriștii au cerut, din 2015, să se calculeze în același fel numărul de licențe care se acordă pentru taximetrie și pentru „ridesharing”. Aceștia au reclamat permanent concurența neloială pe care o face transportul alternativ, cu sprijinul instituțiilor statului, mai ales pentru că legea taximetriei stabilește un număr limitat de licențe pentru taximetriști, pe fiecare localitate, raportată la numărul de locuitori, în timp ce licențele pentru transport alternativ se acordă fără număr, fără niciun fel de raportare la totalul locuitorilor sau conform altor criterii.

