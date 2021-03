Voiculescu, despre situația de la ATI Sibiu: Este absolut şocant

Hepta

Este absolut șocant și trebuie verificată situația de la Spitalul Sibiu, unde un fost angajat a povestit că în ATI au fost omorâți oameni în stare gravă, cu COVID-19, și că el însuși a ucis, spune ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu.

„Vom încerca să vedem ce s-a întâmplat de fapt acolo. Am citit şi eu parte din articolul din publicaţia din Sibiu, este absolut şocant. Nu am primit sesizări că s-ar întâmpla ceva măcar asemănător în alte secţii. În momentul acesta vorbim despre o relatare dintr-un articol de presă, lucru care trebuie verificat”, spune Vlad Voiculescu.

Reacția ministrului Sănătății vine după ce procurorii s-au autosesizat după ce un fost angajat al Spitalului Clinic Județean de Urgență, din secția de Terapie Intensivă, a povestit, sub protecția anonimatului, că în ATI au fost omorâți oameni în stare gravă, cu COVID-19, și că el însuși a ucis.

Prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, Ion Veștemean, a declarat, luni, pentru MEDIAFAX, că a fost înregistrat un dosar penal pentru omor în cazul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu.

„Deocamdată ne-am sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de omor. Se fac cercetări in rem”, a spus Veștemean.

Procurorul de caz urmează să decidă cum se va face ancheta în acest caz.

Un fost angajat de la Terapie Intensivă COVID, din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu a povestit, pentru publicația locală Turnu Sfatului, că pacienți în stare gravă cu COVID-19 au fost legați de mâini și de picioare, ignorați de cadrele medicale, sedați, astfel că au murit sufocați.

„Da, oamenii se omoară. Și eu am omorât oameni, pentru că am lucrat acolo. Chiar dacă din toate puterile mele am încercat să fac totul să nu încarc acele seringi cu sedare”, spune martorul.

„În cursul zilei de azi (luni-n.r.) va avea loc o ședință a Comitetului Director al spitalului unde va fi discutat acest subiect”, a declarat, pentru MEDIAFAX, purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, Decebal Todăriță