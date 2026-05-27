Inteligența artificială, sub control pe YouTube: Platforma introduce etichete pentru videoclipuri AI

Compania a transmis că sistemele sale vor aplica etichete atunci când detectează utilizarea unui „AI fotorealist”.

Platforma va face și etichetele mai vizibile, atât pentru videoclipurile lungi, cât și pentru YouTube Shorts.

Etichetele pentru conținut generat cu AI sunt folosite de peste doi ani, după ce YouTube a introdus în Creator Studio o funcție prin care creatorii trebuiau să declare dacă videoclipurile lor conțin imagini sau scene generate artificial care ar putea fi confundate cu persoane, locuri sau evenimente reale, scrie TechCrunch.

Potrivit companiei, politica privind etichetarea conținutului AI nu s-a schimbat, însă YouTube va avea un rol mai activ în identificarea și marcarea acestor materiale.

Începând din luna mai, platforma va utiliza noi semnale interne pentru a detecta conținutul generat cu AI și pentru a aplica automat etichetele necesare.

Creatorii vor putea modifica statusul de divulgare dacă un videoclip a fost identificat greșit. Totuși, etichetele nu vor putea fi eliminate în cazul conținutului realizat cu instrumentele AI proprii ale YouTube, precum Veo sau Dream Screen.

Compania a precizat și că videoclipurile care conțin metadate C2PA, ce indică faptul că materialul a fost complet generat cu AI, vor primi permanent astfel de etichete.

În paralel, YouTube a extins și sistemul său de detectare a deepfake-urilor. Orice adult poate acum să caute pe platformă potriviri faciale, după ce testele inițiale au fost făcute cu celebrități, politicieni și creatori de conținut.

Noile etichete vor apărea direct sub playerul video, deasupra descrierii, în cazul clipurilor lungi, iar pe Shorts vor fi afișate direct peste videoclip. Până acum, acestea apăreau în descrierea extinsă, cu excepția conținutului sensibil, precum cel legat de sănătate sau știri.

Pentru videoclipurile care folosesc AI doar într-o manieră limitată, animată sau evident nerealistă, eticheta va rămâne în descrierea extinsă.

YouTube susține că etichetele AI nu vor influența recomandările platformei și nici posibilitatea de monetizare a videoclipurilor.

(sursa: Mediafax)