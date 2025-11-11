Zile libere legale în 2026: Calendarul complet al zilelor nelucrătoare din România

Calendarul include atât sărbători religioase importante, cât și zile naționale și laice, ideale pentru planificarea concediilor sau escapadelor de weekend.

Multe dintre aceste zile pică aproape de sfârșit sau început de săptămână, oferind oportunități pentru mini-vacanțe.

Lista completă a zilelor libere legale din 2026:

1 ianuarie (joi) – Anul Nou

2 ianuarie (vineri) – Anul Nou

6 ianuarie (marți) – Boboteaza

7 ianuarie (miercuri) – Sfântul Ioan Botezătorul

24 ianuarie (sâmbătă) – Ziua Unirii Principatelor Române

3 aprilie (vineri) – Vinerea Mare

5 aprilie (duminică) – Paștile

6 aprilie (luni) – A doua zi de Paști

1 mai (vineri) – Ziua Muncii

31 mai (duminică) – Rusaliile

1 iunie (luni) – A doua zi de Rusalii

1 iunie (luni) – Ziua Copilului

15 august (sâmbătă) – Adormirea Maicii Domnului

30 noiembrie (luni) – Sfântul Andrei

1 decembrie (marți) – Ziua Națională a României

25 decembrie (vineri) – Crăciunul

26 decembrie (sâmbătă) – A doua zi de Crăciun.

(sursa: Mediafax)