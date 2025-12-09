Adevărul șocant al alegerilor de duminică. Ciprian Ciucu a devenit primar general cu 11,89% din opțiunea alegătorilor bucureșteni cu drept de vot

Este al doilea cel mai puțin votat primar al Capitalei, după Adriean Videanu, din ultimii 25 de ani. Cu atât mai puțin „roză” este situația în care se află candidatul PSD, Daniel Băluță, clasat abia pe locul al treilea. Însă cea mai mare bătaie electorală a încasat-o candidatul USR și al președintelui Nicușor Dan, Cătălin Drulă, care a luat, duminică, 81.310 voturi care, raportate la alegătorii înscriși în liste, înseamnă o reprezentativitate de 4,57%.

Victoria spectaculoasă a liberalului Ciprian Ciucu din alegerile de duminică, 7 decembrie 2025, pentru funcția de primar general al Capitalei este remarcabilă din cel puțin două puncte de vedere. Primul, pentru că rezultatul final a răsturnat puternic ierarhia din sondajele de opinie, iar diferența față de principalul contracandidat, Daniel Băluță, de la PSD, a fost foarte mare (15,6 procente). De asemenea, se remarcă accederea pe locul al doilea a unui candidat independent, din zona suveranistă. Anca Alexandrescu, susținută de AUR, a ieșit pe locul al doilea, cu 21,94%, depășindu-l pe candidatul PSD cu 1,43 de procente. Chiar și așa, Anca Alexandrescu s-a clasat în urma lui Ciprian Ciucu cu 14,22 de procente.

Însă o altă statistică face cu adevărat ca aceste alegeri locale parțiale din Capitală să fie unele dintre cele mai spectaculoase și constă în procentul real cu care Ciprian Ciucu a devenit nou edil al municipiului București.

Cele 36,16 procente obținute de candidatul PNL sunt raportate la o prezență la urne în Capitală de 32,71%. Adică Ciprian Ciucu a câștigat alegerile cu 211.562 de voturi dintr-un total de 1.779.080 de alegători înscriși în listele electorale permanente. Ceea ce înseamnă că noul primar general a fost ales de 11,89% dintre bucureștenii cu drept de vot.

Al doilea cel mai puțin votat edil ales

Statistic, acesta este al doilea cel mai slab scor obținut de un primar ales al Capitalei, din ultimii 25 de ani. Cele mai multe voturi le-a obținut independentul Sorin Oprescu, la alegerile locale din anul 2012. Acesta a luat, atunci, 55,13% din voturi, adică 430.512 de voturi.

Al doilea cel mai votat edil general, din perioada de referință, a fost Traian Băsescu, în anul 2004, când a obținut 55,13% din voturi (417.153 voturi). Tot Băsescu ocupă și poziția a treia în acest clasament, deoarece, la alegerile locale din anul 2000, a obținut 51,62% (362.853 de voturi).

Nicușor Dan se află pe locul al patrulea la cel mai votat primar general al Capitalei din ultimii 25 se ani. În anul 2024, actualul președinte al României a luat 352.734 voturi, reprezentând un procent de 47,84%. Poziția a cincea este ocupată, de asemenea, de către Nicușor Dan, care, la alegerile locale pentru Primăria Capitalei din anul 2020, a obținut 282.631 de voturi, reprezentând 42,82%.

Gabriela Firea se află pe cea de-a șasea poziție, deoarece, în anul 2016 a câștigat funcția de primar general al municipiului București cu 246.553 de voturi, reprezentând 43,41%.

Ciprian Ciucu este, așadar, al șaptelea sau penultimul cel mai votat primar ales al Capitalei ca număr de voturi, începând cu anul 2000, cu 211.562 de voturi (46,13%), „performanța” acestuia fiind bătută, în anul 2005, la alegerile locale parțiale organizate atunci, de către Adriean Videanu, care a luat 53,01% din voturi, în condițiile unei prezențe la urne de 24,83%, chiar mai mică decât cea de la alegerile de duminică, 7 decembrie 2025.

O problemă constantă de reprezentativitate scăzută

De trei cicluri electorale, în București, se alege un primar general care beneficiază, în mod real, de o legitimitate dată de reprezentarea prin vot mai mult decât îndoielnică. Spre exemplu, Nicușor Dan, ales, prima dată, în această funcție, în urma scrutinului organizat în pandemie, la data de 27 septembrie 2020. Acesta a luat, atunci, 282.631 de voturi, în condițiile în care, în listele electorale permanente, erau înscriși 1.827.726 de alegători bucureșteni cu drept de vot. Ceea ce înseamnă că Nicușor Dan și-a adjudecat, de fapt, primul mandat de primar general cu 15,6% din totalul bucureștenilor cu drept de vot.

Al doilea mandat al lui Nicușor Dan la Primăria Capitalei, câștigat la alegerile locale din vara anului trecut, în data de 9 iunie 2024, a fost adjudecat cu 352.734 de voturi, în condițiile în care, la acel scrutin electoral, erau înscriși în listele electorale permanente 1.791.247 de bucureșteni cu drept de vot, ceea ce înseamnă că Nicușor Dan a reprezentat doar opțiunea a 19,69% dintre cetățenii Capitalei.

Spre comparație, în primul tur al alegerilor prezidențiale de anul acesta, din 4 mai 2025, Nicușor Dan a obținut, în București, 365.160 de voturi, în condițiile în care în listele electorale permanente au fost înscriși, la București, 1.781.540 de alegători. Dan a luat, astfel, în mod real, 20,5%, raportat la totalul alegătorilor bucureșteni cu drept de vot.

În turul al doilea al alegerilor prezidențiale, din 18 mai 2025, Nicușor Dan a obținut, în Capitală, 751.291 voturi, în condițiile unui număr de 1.781.554 de alegători înscriși în listele electorale permanente. Ceea ce înseamnă că a luat, în mod real, raportat la populația Bucureștiului cu drept de vot, 42,17%, un scor cu adevărat reprezentativ și care oferă legitimitate mandatului obținut.

Candidatul PSD nu a reușit să performeze

Nici principalii contracandidați ai lui Ciprian Ciucu de la alegerile de duminică nu au obținut, din acest punct de vedere, performanțe notabile. Cea mai grea înfrângere, în acest sens, a fost suferită de către Daniel Băluță, candidatul Partidului Social Democrat. Acesta, profilat pe primul loc în aproape toate sondajele de opinie, s-a clasat abia pe locul al treilea, cu 120.001 voturi, reprezentând 20,51%. Raportând, însă, acest număr de voturi la totalul alegătorilor bucureșteni înscriși în listele electorale permanente, scorul lui Daniel Băluță ajunge la 6,75%.

Cu adevărat spectaculos este că, la alegerile locale din data de 9 iunie 2024, Daniel Băluță câștiga Primăria Sectorului 4 cu 69.971 de voturi (60,26%). Duminică, 7 decembrie 2025, Daniel Băluță a obținut, la nivelul Sectorului 4, 26.345 de voturi (27,6%). Mai mult, Ciprian Ciucu a luat, în Sectorul 4, 26.016 voturi, cu 329 de voturi mai puțin decât Daniel Băluță.

Contraperformanța candidatului social-democrat se poate estima și raportând rezultatul la scorurile obținute de alți candidați PSD la alegerile pentru Primăria Capitalei. Spre exemplu, la alegerile locale din 2024, candidatul social-democrat, Gabriela Firea, a obținut 163,.147 de voturi (22,18%). La alegerile locale din anul 2020, candidatul PSD la Primăria Capitalei, aceeași Gabriela Firea, obținea 250.690 de voturi (37,97%). Iar la alegerile locale din 2016, Gabriela Firea, candidatul PSD, câștiga funcția de primar general al Capitalei cu 246.553 de voturi, reprezentând 43,41%.

Concurenți retrași oficial, dar votați

Situația lui Daniel Băluță este cu atât mai incomodă, cu cât a ieșit pe locul al treilea, fiind devansat, pe locul al doilea, de către candidata independentă Anca Alexandrescu. Aceasta a obținut 128.405 voturi (21,94%), cu 8.404 voturi mai multe decât Daniel Băluță. Chiar și așa, scorul Ancăi Alexandrescu, raportat la numărul total al bucureștenilor înscriși în listele electorale permanente, este de 7,22%.

Iar aceste alegeri mai au o latură spectaculoasă. Există cel puțin două personaje care au primit voturi, la alegerile locale parțiale pentru funcția de primar general, deși s-au retras oficial din cursă. S-a întâmplat așa cum a fost cu Ludovic Orban, la alegerile prezidențiale anulate din data de 24 noiembrie 2024, când, deși s-a retras din cursă, în favoarea Elenei Lasconi, numele său a rămas pe buletinul de vot și a primit 20.000 de voturi.

Astfel, Eugen Orlando Teodorovici, care și-a retras candidatura în favoarea lui Daniel Băluță, a primit, duminică, 1.610 voturi, reprezentând 0,28%. De asemenea, Vlad Gheorghe, care și-a retras candidatura în favoarea lui Ciprian Ciucu, a primit 633 de voturi, reprezentând 0,11%.

Marcel Ciolacu a câștigat șefia județului Buzău cu voturile a 12,36% din cetățenii din liste

Prezența foarte slabă de la aceste alegeri parțiale nu face mai reprezentativă nici câștigarea altor unități administrativ-teritoriale la scrutinul de duminică.

După Capitală, al doilea cel mai fierbinte loc de pe harta alegerilor a fost județul Buzău. Aici, fostul președinte și premier al Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, a câștigat funcția de președinte al Consiliului Județean cu 44.767 voturi, reprezentând 51,97%. Problema este că, la alegerile de duminică, la Buzău a fost înregistrat cea mai scăzută prezență la urne: 24,18 procente.

Concret, din cei 362.124 de alegători înscriși în listele electorale permanente, s-au prezentat la urne 87.638 de alegători.

În aceste condiții, scorul real cu care Marcel Ciolacu a câștigat șefia Consiliului Județean Buzău, raportat la listele electorale permanente, este de 12,36%.

Dezastru pentru Drulă. A insistat pentru aceste alegeri și a ieșit pe locul 4

De departe însă, cea mai umilitoare bătaie electorală a încasat-o, duminică, candidatul USR și al președintelui României, Nicușor Dan, la Primăria Capitalei. Fostul lider progresist, Cătălin Drulă, a ieșit abia pe locul al patrulea, cu 81.310 voturi, reprezentând 13,9 la sută.

Raportat la numărul alegătorilor bucureșteni înscriși în listele electorale permanente, de 1.779.080 de persoane, scorul lui Cătălin Drulă este, în mod real, de 4,57%.

Reamintim faptul că aceste alegeri locale parțiale de duminică au avut loc aproape exclusiv din pricina insistențelor aproape agresive ale celor de la USR, care au obligat, practic, guvernul să organizeze acest scrutin.

Deputatul USR Emanuel Ungureanu a formulat chiar o plângere penală împotriva actualului premier, Ilie Bolojan, pentru că nu a organizat alegerile locale în termen de trei luni de la vacantarea de către Nicușor Dan a funcției de primar general al Capitalei.

USR și Cătălin Drulă, în special, au urmărit să se cocoațe pe valul de simpatie al lui Nicușor Dan, în București, de la alegerile prezidențiale din luna mai, speculând, pe un calcul politic cinic și nerealist, că, beneficiind de sprijinul lui Nicușor Dan, Drulă ar fi avut în buzunar Primăria Capitalei.

Dezastrul s-a produs, Drulă a ieșit pe locul patru, la două poziții sub Anca Alexandrescu și la o distanță de 230.252 voturi (22,26%) în spatele lui Ciprian Ciucu.