Anca Alexandrescu: Voi continua să-i reprezint pe români

de Redacția Jurnalul    |    07 Dec 2025   •   21:38
Sursa foto: Hepta/Candidata independentă la Primăria Capitalei, Anca Alexandrescu

Candidata independentă la Primăria Capitalei, Anca Alexandrescu, a declarat, duminică seara, că, indiferent de rezultatul final, va continua să îi reprezinte pe români.

Ea le-a mulţumit bucureştenilor care au ieşit la vot, indiferent de opţiunea acestora.

„Este un moment complicat pentru ţara noastră. Îmi pare rău că au ieşit atât de puţini bucureşteni la vot. (...) Eu nu vreau să fac foarte multe comentarii în acest moment pentru că, aşa cum ştiţi, exit-poll-urile sunt rezultatele de la ora 19:00. Aş vrea să aşteptăm numărătoarea voturilor până la capăt. Ştim ce s-a întâmplat în noiembrie 2024. Ceea ce vreau să mai spun este că, indiferent care va fi rezultatul la finalul numărătorii voturilor, eu voi face exact ceea ce am promis în aceste săptămâni românilor, adică dreptate la Bucureşti, indiferent de locul unde mă voi afla. De fapt, voi continua ceea ce am făcut şi până acum şi îi voi reprezenta aşa cum le-am promis", a declara Anca Alexandrescu la sediul central al AUR, unde s-a aflat alături de liderul formaţiunii, George Simion şi de conducerea alianţei. AGERPRES

