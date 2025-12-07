Rezultate parțiale București 2025. Primele date oficiale anunțate de Autoritatea Electorală Permanentă

Ciprian Ciucu, candidatul Partidului Naţional Liberal, a obţinut 29,10% din voturi, la alegerile locale parţiale organizate duminică pentru funcţia de primar general al municipiului Bucureşti, arată datele publicate, în timp real, pe site-ul Autorităţii Electorale Permanente, după centralizarea a 133 de procese verbale din numărul total de 1.289, adică 10,32%.



Pe locurile următoare se situează Anca Alexandrescu (Alianţa electorală "Dreptate pentru Bucureşti") cu 27,22%, Daniel Băluţă (Partidul Social Democrat) cu 22,37%, Cătălin Drulă (Uniunea Salvaţi România) cu 13,43% şi Ana Ciceală (SENS) - 5,86%. AGERPRES