x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Politică Rezultate parțiale București 2025. Primele date oficiale anunțate de Autoritatea Electorală Permanentă

Rezultate parțiale București 2025. Primele date oficiale anunțate de Autoritatea Electorală Permanentă

de Redacția Jurnalul    |    07 Dec 2025   •   22:15
Rezultate parțiale București 2025. Primele date oficiale anunțate de Autoritatea Electorală Permanentă
Sursa foto: Hepta/Autoritatea Electorală Permanentă a publicat primele rezultate parțiale ale alegerilor București 2025

Autoritatea Electorală Permanentă a publicat primele rezultate parțiale ale alegerilor București 2025.

Ciprian Ciucu, candidatul Partidului Naţional Liberal, a obţinut 29,10% din voturi, la alegerile locale parţiale organizate duminică pentru funcţia de primar general al municipiului Bucureşti, arată datele publicate, în timp real, pe site-ul Autorităţii Electorale Permanente, după centralizarea a 133 de procese verbale din numărul total de 1.289, adică 10,32%.

Pe locurile următoare se situează Anca Alexandrescu (Alianţa electorală "Dreptate pentru Bucureşti") cu 27,22%, Daniel Băluţă (Partidul Social Democrat) cu 22,37%, Cătălin Drulă (Uniunea Salvaţi România) cu 13,43% şi Ana Ciceală (SENS) - 5,86%. AGERPRES

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: alegeri bucurești 2025 rezultate partiale autoritatea electorala permanenta
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri