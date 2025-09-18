Alexandru Bogdan Bălan, noul șef al Vămilor Române. Premierul Bolojan: „Schimbarea e necesară pentru combaterea evaziunii”

Schimbare majoră la conducerea Autorității Vamale Române. Experiență în lupta cu evaziunea fiscală

Alexandru Bogdan Bălan, în vârstă de 40 de ani, are un parcurs profesional solid în domeniul vamal și antifraudă. A activat ca inspector vamal superior la Vama Bistrița-Năsăud și la Biroul Vamal Poșta București, dar și ca inspector la Direcția Generală Antifraudă din cadrul ANAF. Este absolvent al Facultății de Drept a Universității „Dimitrie Cantemir” și deține un master în Dreptul Afacerilor de la Academia de Poliție din București, potrivit dcnews.

Noul șef al Vămilor își propune să consolideze rolul instituției în protejarea intereselor economice ale României și ale Uniunii Europene, să intensifice lupta împotriva evaziunii fiscale și să faciliteze comerțul legitim.

Vicepreședinte cu experiență în management

Mihai Savin, noul vicepreședinte, vine cu o experiență extinsă în management și procese de transformare instituțională. A fost director adjunct la Apa Nova și, ulterior, director al Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti, numit de Gabriela Firea în perioada mandatului său de primar general. Este inginer de profesie, cu două mastere – unul în domeniul tehnic și altul în economie.

Obiectiv: eficiență și transparență în sistemul vamal

Noua conducere anunță o schimbare de abordare, mizând pe eficiență, transparență și responsabilitate. Prioritățile sunt reducerea contrabandei, combaterea evaziunii fiscale și eliminarea fluxurilor de bani nefiscalizați.

Premierul Ilie Bolojan a subliniat că aceste schimbări sunt esențiale pentru creșterea colectării veniturilor la buget: