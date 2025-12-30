Alexandru Nazare: România primește peste 586 milioane de euro de la Comisia Europeană. „2026 va fi un an mai bun pentru economie”

România primește un nou impuls financiar major din partea Uniunii Europene. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, anunță virarea a peste 586 de milioane de euro de la Comisia Europeană pentru proiecte strategice de infrastructură, fonduri care nu provin din taxele românilor. Oficialul susține că investițiile publice și absorbția accelerată a fondurilor europene creează premisele unei creșteri economice solide în 2026.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că România a primit marți peste 586 de milioane de euro de la Comisia Europeană, fonduri care au fost virate în conturile deschise la Banca Națională a României. Sumele sunt aferente Programului Transport 2021–2027, fiind finanțate din Fondul de Coeziune și Fondul European de Dezvoltare Regională.

„Azi, Comisia Europeană a virat în conturile deschise la Banca Națională a României peste 586 milioane de euro”, a transmis Alexandru Nazare, într-o postare pe Facebook.

Potrivit ministrului, banii provin din cheltuieli realizate inițial prin PNRR, de beneficiari din sectorul transporturilor, pentru proiecte majore de infrastructură. Printre acestea se numără autostrada Ploiești–Buzău–Focșani, dar și alte investiții strategice derulate de companii precum CNAIR, CFR SA sau Metrorex.

În intervalul septembrie–decembrie, Guvernul României, prin Ministerul Transporturilor, cu sprijinul Comisiei Europene, a decis schimbarea sursei de finanțare pentru aceste proiecte, mutându-le din PNRR în Programul Transport 2021–2027, pentru o utilizare mai eficientă a fondurilor europene.

Nazare a subliniat importanța acestui transfer financiar pentru economia națională: „Foarte important: acești bani nu provin din taxele și impozitele românilor. Sunt fonduri europene care intră direct în economia României și sunt investiții directe în infrastructură, dezvoltare regională și servicii publice”.

Pe lângă fondurile primite de la Bruxelles, ministrul Finanțelor a mai anunțat că, la finalul anului, autoritățile publice locale au efectuat plăți de aproximativ 714 milioane de lei prin trezorerie, pe Titlul 60 – granturi PNRR. Aceste sume au fost direcționate către investiții în mobilitate urbană, eficiență energetică și alte proiecte esențiale pentru comunități.

„Sunt rezultatele rectificării și cadrării unui buget realist axat pe asigurarea fondurilor care ne asigură premisele unei creșteri economice sănătoase”, a precizat Nazare.

Ministrul Finanțelor a mulțumit și vicepreședintelui executiv al Comisiei Europene, Raffaele Fitto, pentru sprijinul acordat României, inclusiv în urma discuțiilor purtate cu ocazia vizitei acestuia în țară.