Ambasadorul Rusiei la București consideră inutilă vizitarea bazei de la Deveselu și avertizează în privința trimiterii de trupe NATO în România

„La Deveselu, există lansatoare de tip MK-41. Eu nu sunt expert militar, dar aceste sisteme pot fi readaptate facil şi rapid pentru utilizarea de armament strategic, precum, spre exemplu, rachete de croazieră «Tomahawk», iar aceste rachete pot fi armate cu orice tip de focoase, convenţionale sau neconvenţionale. Aceasta este ideea principală. Auzim de multe ori în România că americanii au oferit garanţii şi aşa mai departe. Eu vă pot spune că baza Deveselu, din ceea ce ştiu eu, a fost vizitată de reprezentanţi ruşi doar o dată, în urmă cu mult timp, când erau vizibile doar scânduri şi sfori în perimetrul bazei militare române şi au fost arătate doar planurile viitoarelor instalaţii americane de acolo.”, a arătat Kuzmin, citat de Mediafax, într-o conferinţă de presă organizată online, cu ocazia Zilei Serviciului Diplomatic rus.

Ambasadorul a continuat apoi discursul pe direcția trasată cu câteva săptămâni în urmă de Kremlin, care a cerut Occidentului garanții scrise în privința retragerii NATO pe liniile sale dinaintea anului 1997, precum și a opririi extinderii Alianței Nord-Atlantice spre granițele Rusiei. Răspunsul trimis recent Kremlinului de către Washington a cuprins, între altele, propunerea ca partea rusă să inspecteze baza militară de la Deveselu, pentru a se convinge că aceasta nu reprezintă o amenințare la adresa Rusiei.

„Între timp, vă pot spune, cel puţin din informaţiile pe care le-am primit, că nu prea are sens şi nu există mari beneficii legate de vizitarea acestei baze, deoarece lansatoarele ne sunt binecunoscute. Construirea lor şi capabilităţile nu sunt mari secrete în acest moment pentru întreaga comunitate militară internaţională. Și, aș adăuga eu, că nicio garanţie americană, mai ales la nivel verbal …. Dacă primiţi garanţii scrise, vă felicităm, dar noi nu am primit nicio garanţie americană, căci este o bază americană. Am primit doar garanţii verbale, iar acestea sunt doar presupuneri, declaraţii care induc în eroare, că nu ar fi îndreptate împotriva Rusiei. Am auzit de ani de zile, de zeci de ani, astfel de asigurări, iar acum, treptat, ne dăm seama că nu au nimic de-a face cu realitatea. Iar în această privinţă, putem spune că încrederea în Washington şi în NATO, dar mai ales în Washington, din punctul nostru de vedere, s-a epuizat complet. De aceea, noi sugerăm că ar trebui să fie adoptate tratate scrise, cu un caracter legal obligatoriu. Acest lucru nu va schimba foarte mult încrederea sau neîncrederea noastră, dar ar fi un pas înainte.”, a adăugat diplomatul rus, citat de aceeași sursă.

Întrebat despre dovezile pe care le are referitor la afirmaţiile despre baza de la Deveselu, Kuzmin a răspuns: „Mă bazez pe informaţiile, consilierea şi opinia experţilor noştri militari. Ei ne spun ceea ce v-am transmis, că este cunoscut că, inclusiv în materialele de promovare ale producătorului acelor lansatoare (...) acele lansatoare sunt prezentate ca fiind capabile să facă lucrurile pe care vi le-am descris”.

Planurile SUA şi Franţei de a trimite trupe în România amplifică tensiunile

Totodată, ambasadorul a apreciat că planurile SUA şi Franţei de a trimite trupe în România contribuie la amplificarea tensiunilor. Kuzmin a criticat suplimentarea capabilităţilor militare NATO în zona Mării Negre, precum şi oferirea de armament occidental Ucrainei.

„Atât timp cât aceste noi dislocări de trupe au loc în spatele cortinei de fum a campaniei isterice de propagandă antirusă, în timp ce sunt apeluri adresate Rusiei pentru reducerea tensiunilor la frontiera Ucrainei, de fapt Statele Unite şi, dacă va fi cazul, Franţa vor contribui la escaladarea tensiunilor.”, a spus ambasadorul Rusiei.

„Dacă sunt forţe din afara zonei Mării Negre, din ţări aflate la mii de kilometri sau uneori la zeci de mii de kilometri de această regiune, cum am putea noi să le tratăm în mod paşnic, cum am putea să le considerăm ca fiind insuficiente pentru a fi tratate ca o provocare?”, s-a întrebat apoi retoric Valery Kuzmin.