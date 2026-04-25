AUR forțează căderea Guvernului Bolojan! Moțiune de cenzură anunțată oficial

„La începutul lunii mai, AUR va depune o moțiune de cenzură împotriva guvernului Bolojan. Motivul este eminamente economic: guvernul actual este evident incapabil să administreze economia țării, provocând o criză economică”, se arată în mesajul publicat vineri pe Facebook de Peiu.

Liderul AUR a blamat măsurile de creștere a veniturilor luate de Ilie Bolojan în vederea reducerii deficitului bugetar, pentru situația economică actuală.

„Industria se prăbușește, serviciile către populație la fel. Februarie 2026 este a șaptea lună de scădere în zona serviciilor. Ce indică acest lucru? nimic altceva decât faptul că nivelul de trai s-a prăbușit. Totul din cauza creșterii aberante a taxelor pe consum (TVA și accize)”, mai notează Petrișor Peiu.

În vederea demersului de demitere a Executivului, senatorul a evidențiat declinul economic înregistrat.

„În primele două luni ale anului 2026, volumul cifrei de afaceri din serviciile de piaţă prestate populaţiei a scăzut, faţă de perioada similară a anului 2025, atât ca serie brută cu 10,7%, cât și ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 7,6%. În aceeași perioadă din 2026 , comparativ cu perioada 1 ianuarie -28 februarie 2025, comenzile noi din industria prelucrătoare pe total (piaţa internă şi piaţa externă) au scăzut, în termeni nominali, cu 4,2%. În perioada 1 ianuarie - 28 februarie 2026, comparativ cu perioada similară din 2025, cifra de afaceri din industrie pe total (piața internă şi piața externă) a scăzut, în termeni nominali, cu 3,3%”, mai spune Peiu.

Guvernul României se confruntă cu o criză, întrucât Partidul Social Democrat a votat retragerea sprijinului politic pentru Ilie Bolojan, iar miniștrii social-democrați și-au depus demisiile din Executiv.

PSD a anunțat că ar putea depune moțiune de cenzură, dacă Ilie Bolojan nu renunță la mandatul de premier. „E una din variantele luate în calcul. Haideți să vedem prima oară ce se întâmplă la consultări”, spunea președintele PSD, Sorin Grindeanu, despre posibilitatea demiterii Guvernului, înainte de consultările de miercuri de la Palatul Cotroceni.

(sursa: Mediafax)