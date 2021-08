Autoproclamat cel mai modern partid din România, USR a făcut cele mai puține plăți prin bancă la alegerile parțiale locale din luna iunie

Situația veniturilor și cheltuielilor electorale ale partidelor politice care au participat, cu candidați, la alegerile locale parțiale ce au avut loc, în data de 27 iunie, în 36 de localități, publicată, recent, de Autoritatea Electorală Permanentă, devoalează o situație mai mult decât neobișnuită. Cel mai progresist partid care a participat la aceste alegeri, USR, militant pentru debirocratizare și pentru utilizarea mijloacelor de plată moderne, a plătit cele mai puține comisioane bancare dintre toți ceilalți competitori. Partidul condus de Dan Barna a achitat, conform documentelor oficiale, o sumă ce reprezintă 0,14 la sută din totalul cheltuielilor electorale efectuate. Nici celelalte formațiuni nu s-au înghesuit să facă plăți prin bănci, dovadă stând procentele de sub 1 al comisioanelor în raport cu aceste cheltuieli Notă discordantă face formațiunea ALDE, care a plătit comisioane bancare de 8,24 la sută din totalul cheltuielilor de campanie.



Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a publicat rapoartele detaliate ale veniturilor și cheltuielilor electorale efectuate de opt formațiuni politice care au participat la alegerile locale parțiale, din data de 27 iunie 2021. Este vorba despre scrutinul organizat în 36 de comune și orașe, pentru funcția de primar, în 23 de județe. Iar, potrivit tabelelor cu plățile efectuate de fiecare formațiune în parte, aflăm că nu s-au utilizat aproape deloc plățile prin bancă.

Astfel, pe ultimul loc la acest capitol se află Uniunea Salvați România, care a făcut cheltuieli electorale în cuantum de 72.373,91 de lei, iar suma totală a comisioanelor bancare a fost de doar 102,4 lei. Ceea ce înseamnă un procent de 0,14. Pe penultimul loc se situează Alianța pentru Unirea Românilor, care, din suma totală cheltuită de 76.136,36 de lei, a achitat comisioane bancare totale de 436 de lei, adică 0,57%. Puțin mai bine stă Partidul Mișcarea Populară, care a achitat comisioane bancare în sumă de 844,26 de lei, ceea ce reprezintă 0,61% din totalul cheltuielilor efectuate, de 138.117,75 de lei. Procentual, partidul lui Băsescu se află pe aceeași poziție cu PSD, care, din cheltuielile electorale în sumă de 322.048,71 de lei, a plătit comisioane bancare de 1.973,69 de lei (tot 0,61%).

Partidul Național liberal a plătit comisioane bancare de 2.111,96 de lei, dintr-un total al cheltuielilor electorale efectuate de 326.859,76 de lei, ceea ce reprezintă 0,65%. Iar pe primul loc la plata comisioanelor bancare se află ALDE, care, din totalul cheltuielilor electorale de 25.352,42 de lei, a achitat băncilor 2.089,57 de lei, ceea ce înseamnă 8,24%. În cursa electorală de la sfârșitul luni iunie a mai participat și Partidul Verde, care figurează în documente cu zero venituri și zero cheltuieli.



Aproape nimic pe sondaje și „așa și așa” pe afișe



Nu doar plata prin bancă pare să fi fost ocolită cu ocazia acestor alegeri locale parțiale de către formațiunile politice competitoare, ci și sondarea opiniei electoratului pe care l-au chemat la urne. Totalul sumei cheltuite de cele șapte formațiuni politice, fără Partidul Verde, pentru efectuarea de cercetări sociologice, s-a ridicat la 7.536,65 de lei. Iar banii provin doar de la două dintre partide. ALDE, AUR, PMP, Pro România și USR nu au cheltuit un leu pentru astfel de cercetări.

Cea mai mare sumă plătită în acest sens este consemnată în dreptul Partidului Național Liberal. Mai exact al unei singure filiale județene, cea de la Galați, care a comandat sondaje de opinie în cuantum de 4.563,65 de lei. Iar Partidul Social Democrat, orin Organizația Județeană Arad, a plătit sondaje în valoare de 3.000 de lei.

Nici afișajul electoral nu pare să fi fost o prioritate pentru partide. S-au cheltuit 70.656,33 de lei, din care PNL – 22.904,41 lei, PSD – 22.666,41 lei, PMP – 16.910,46 lei, AUR – 2.501,75 lei, Pro România – 2.388,41 lei, USR – 1.646,51 lei și ALDE – 1.638,46 de lei.



Broșurile, pliantele, protocolul și consultanța juridică au înghițit cei mai mulți bani



Cea mai mare sumă cheltuită în campania electorală s-a dus pe broșuri și materiale de propagandă electorală tipărită. Este vorba despre 359.738,26 de lei. Topul este: PSD – 108.210,12 lei, PNL – 100.023,38 lei, PMP – 60.946,02 lei, AUR – 39.492,01 lei, USR – 29.808.26 lei, Pro România – 16.171,91 lei și ALDE – 5.086,56 lei.

O a doua mare cheltuială au reprezentat-o închirierea de spații și echipamente de protocol, organizarea de evenimente, transportul și cazarea, asistența tehnică și consultanța juridică, precum și plata mandatarilor financiari, în sumă totală de 324.555,36 de lei. Topul este: PNL – 172.706,94 lei, PSD – 62.063,84 lei, PMP – 32.545,65 lei, USR – 21.102,57 lei, Pro România – 13.501 lei, ALDE – 12.295 lei și AUR – 10,340,36 lei. După care, avem cheltuielile pentru propaganda electronică online, în sumă totală de 208.287,83 lei, unde topul este: PNL – 83.401,01 lei, PSD – 79.023 lei, PMP – 15.299,9 lei, AUR – 13.866,5 lei, USR – 11.827,42 lei, Pro România – 4.680 lei și ALDE – 200 de lei.

La categoria propagandă electorală pe posturile de radio, de televiziune și în presa scrisă, cheltuielile totale au fost de 141.227,29 de lei, în următoarea ordine: PNL – 55.762,88 lei, PSD – 51.519,65 lei, PMP – 11.582,52 lei, AUR – 9.527,24 lei, USR – 7.835 lei, Pro România – 5.000 lei și ALDE care nu a cheltuit niciun leu pentru astfel de servicii.