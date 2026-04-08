x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Banii există, dar România nu îi ia: blocajele interne costă miliarde și viitorul economiei

de Redacția Jurnalul    |    08 Apr 2026   •   14:53
Sursa foto: Hepta

România se confruntă cu o situație paradoxală: fonduri europene consistente sunt disponibile pentru dezvoltare, dar rămân neaccesate din cauza unor blocaje administrative interne. În loc să accelereze investițiile, statul român pare prins într-un mecanism birocratic care întârzie sau chiar anulează șanse reale de finanțare.

Europarlamentarul PUSL Maria Grapini atrage atenția că problemele nu țin de lipsa resurselor la nivel european, ci de incapacitatea instituțiilor naționale de a răspunde eficient. Procedurile complicate, lipsa de coordonare și depunerea tardivă a proiectelor au dus la pierderea unor sume care ar fi putut susține modernizarea economiei.

În timp ce alte state membre folosesc inteligent instrumente precum InvestEU pentru a atrage investiții și a stimula creșterea economică, România rămâne în urma unui tren care nu mai așteaptă.

„Este inacceptabil ca, în plină perioadă de oportunități europene, România să piardă bani din cauza propriei neputințe administrative. Avem nevoie de proceduri simple și de responsabilitate reală”, subliniază Maria Grapini.

Impactul acestor întârzieri nu este abstract. Se traduce direct în proiecte neimplementate, în lipsa sprijinului pentru mediul de afaceri și în stagnarea unor sectoare-cheie.

România nu duce lipsă de oportunități. Duce lipsă de viteză, de coerență și de decizie. Iar costul acestei întârzieri se plătește, deja, în miliarde.

×
Subiecte în articol: maria grapini pusl
Parteneri