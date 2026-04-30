Bolojan acuză PSD că joacă o „dramoletă”

Bolojan a precizat că de la formarea coaliției, timp de 2 luni, lucrurile au funcționat oarecum normal. Ulterior, a început să existe o presiune generată de cerințele UE pentru pachetul de măsuri de corectare a deficitului bugetar.

„Treptat, PSD –pentru că pentru că luam măsuri care nu erau populare, care invalidau teoria că dacă ne votează cineva pe noi, avem un corn al abundenței din care rezolvăm toate dorințele cetățenilor; a început să joace această «dramoletă» de opoziția din interiorul guvernării”, a declarat Bolojan.

„Să fie la guvernare de dimineață, la prânz să relateze de la ședințe lucruri care nu s-au întâmplat sau lucruri care s-au întâmplat diferit, dar încercând să arunce vina și să identifice un vinovat într-o ședință și să pozeze în cei care s-au opus în spațiu public”, explică Bolojan.

Asta a fost o evoluție, calculând, probabil, că-și pot recupera electorii, că pot trece peste situația dificilă în care conducerile PSD au adus în România și acest partid în 2024-2025, dar acest lucru n-a reușit”, a declarat premierul Ilie Bolojan.

Premierul a mai precizat că ani de zile, bugetul de stat a fost folosit „ca o pușculiță de administrații neperformante, și oameni care, în județele lor funcționează ca niște jupâni au crezut că vechile obiceiuri de a suna, de a-și rezolva incompetența, ineficiența prin alocări direcționate de la bugetul de stat, va funcționa și mai departe”.

Bolojan susține și că Guvernul a încercat să oprească prăduirea banului public, să ia măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale, eliminarea risipei și a pierderilor din companiile de stat, pentru a permite, spre exemplu, accesul producătorilor de energie în sistemul național.

Premierul a precizat: „Nu poți scădea prețul la energie dacă nu ai mai multă producție și, dintr-un preț mare al energiei, nu pierd toți. Pierde agentul economic, firma românească, la competitivitate, pierde cetățeanul, dar cei care sunt în aceste zone au câștiguri importante.

„Ori, toate aceste lucruri ne-au dus în această situație și, practic, nu mai puteam să avem niște sigle că facem lucrurile într-un anume fel, iar în interior să avem niște comportamente total diferite”, a explicat premierul Ilie Bolojan.

Reamintim că PSD și AUR au inițiat o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Aceasta a fost prezentată în parlament, miercuri, și urmează să fie votată marți, 5 mai.

Mesajul premierului pentru AUR și PSD

Premierul Ilie Bolojan le-a cerut inițiatorilor moțiunii de cenzură să propună o soluție guvernamentală. Să vină cu o soluție, doar să demolezi e simplu, a transmis șeful Guvernului.

Declarația a fost făcută în timpul unui interviu acordat postului de radio Rock FM. Șeful Guvernului s-a referit la partidele care au inițiat moțiunea de cenzură și le-a cerut să vină cu o soluție în cazul în care actualul Guvern va fi nevoit să plece de la Palatul Victoria.

„Oamenii care fac asta ar trebui să vină cu o soluție (...) doar să demolezi e simplu (...) Parlamentarii să știe atunci când votează care este soluția”, a spus premierul.

Bolojan a fost întrebat dacă se așteaptă la o guvernare PSD-AUR.

„Faptul că scrii o moțiune cu cineva arată o anumită direcție”, a spus Ilie Bolojan.

