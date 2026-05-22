Ilie Bolojan analizează greșelile PNL: Avertisment dur privind viitoarele coaliții

Ilie Bolojan a vorbit, vineri, la aniversarea a 151 de ani de la înființarea PNL, despre lucrurile pe care n-ar mai trebui să le repete liberalii.

„Eu consider că au fost niște erori pe care le-am făcut în anii trecuți. Un lucru important este că partidele politice, în general, au creat așteptări cetățenilor noștri care nu pot fi onorate de situația noastră bugetară, creînd așteptări prea mari, generând o retorică de tipul dacă ne votezi, te vom îmbogăți, nu va fi nevoie să faci niciun efort tu pentru treaba asta, vă puteți da seama că așteptările nu au fost onorate. Pentru că nu puteau fi onorate. Și în mod evident, zona de nemulțumire s-a construit față de lumea politică și votul antisistem a fost și un efect al acestei retorici”, spune Ilie Bolojan.

Premierul demis admite că că nu mai trebuie folosită această retorică, cu toate că de multe ori în această guvernare, „11 luni am mers împotriva curentului, am căutat întotdeauna să le spun oamenilor situația reală, ce se poate face, ce nu se poate face”, deși nu a fost comid.

„În general, lucrurile proaste, mesagerii care dau vești proaste, nu sunt aplaudați. (...) Deci cred că, în perioada următoare PNL trebuie să aibă o retorică corectă, să le spună cetățenilor adevărul, pentru că este prima condiție ca să îi facă conștiență de situația în care suntem, și doar în felul acesta se pot face niște pași pentru a reclădi încrederea și, efectiv, speranța că lucrurile pot să arate altfel”, a mai spus Bolojan.

El a mai spus că o altă eroare a fost „să facem coaliții mari doar pentru funcții”.

„Să facem coaliții mari pentru așa zisa stabilitate. Pentru liniște. Și vă rog să vă gândiți că, în 2021, o parte dintre noi eram la Vila Lac, când s-au luat aceste decizie, și eu plastic am descris situația în care când s-a cerut votul „pentru” unora dintre colegile, era jenă să ridice mâna, iar când s-a cerut votul „împotrivă”, din nou, nu erau foarte multe mâini ridicate, dar s-a numărat votul „pentru” prin diferența între cei care au votat „împotrivă” și cei care erau în sală. Dar una peste alta, gândiți-vă, când faci o coaliție de 60%, când aduci, aduci, practic, stânga cu dreapta într-o coaliție, s-ar prezuma că trebuie să faci ceva serios. Să vii să intervii asupra problemelor pe care tot guvernele le-au generat, în anii trecut să le corectez. Din păcate, n-am făcut acest făcut, dacă vă acționam bine. Totuși, am avut premier. Și eu țin minte că, personal, mă duceam și spuneam dar corectați acolo, în zonele astea, încercați. Se supără, e un deranj. Vă dați seama că încă nu s-a inventat nici o corecție, nicăieri, fără să deranjezi pe cineva. Și dacă, la final, nu vrei să deranjezi pe nimeni, ne ajung să îi deranjezi pe toți. Pentru că nu vei face nimic”, a spus Bolojan, referindu-se la Guvernul „Nicu și Marcel”..

Ilie Bolojan este de părere că în acest fel votul s-a dus într-o zonă care vindea iluzii.

A treia eroare despre care vorbește Bolojan este că partidele politice au tolerat că administrarea instituțiilor, în multe locuri, să se bazeze pe un model de tip feudal.

„Oamenii au văzut că mulți dintre cei care erau pe funcții, se duceau acolo doar pentru anumite privilegii, nu pentru a administra zona respectivă cât mai bine posibil, ca să ofere servicii publice mai bune sau randamente ale activelor statului cât mai bun”, a mai spus președintele PNL.

(sursa: Mediafax)