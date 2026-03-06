Bolojan, apel urgent către președintele EAU: „Ajutați românii să se întoarcă acasă în siguranță"

Românii, blocați în Orientul Mijlociu! Ce a promis șeicul după apelul de urgență al premierului

Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a purtat vineri o convorbire telefonică cu președintele Emiratelor Arabe Unite, Șeicul Mohamed bin Zayed Al Nahyan, în contextul tensiunilor de securitate care afectează în prezent regiunea Orientului Mijlociu.

În cadrul discuției, desfășurate în spiritul relației tradiționale de prietenie dintre cele două state, Bolojan și-a exprimat solidaritatea cu poporul din Emirate și a transmis un mesaj de susținere pentru depășirea acestei perioade dificile.

Premierul român a mulțumit autorităților din Emirate pentru sprijinul acordat cetățenilor români — rezidenți, lucrători sau turiști — aflați pe teritoriul EAU și a solicitat sprijin concret pentru facilitarea culoarelor de zbor necesare operării companiilor aeriene românești, astfel încât românii din regiune să poată reveni în siguranță acasă.

Cei doi lideri au convenit să continue cooperarea și coordonarea bilaterală pentru identificarea celor mai eficiente soluții în sprijinul cetățenilor români din zonă.

Mecanismul european de protecţie civilă a fost activat pe data de 4 martie şi presupune operarea unui zbor charter de repatriere între Muscat şi Bucureşti. Astfel, conform regulilor, 70% din capacitatea aeronavei e dedicată cetăţenilor români, iar 30% e destinată cetăţenilor străini.

România a mai activat o cerere de sprijin la nivel european. Vorbim despre 5 zboruri militare prin care vor fi aduşi acasă 1.000 de români. În total, 4.000 de cetăţeni români au făcut solicitări pentru a ajunge acasă din zonele de conflict.