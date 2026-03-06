Kremlinul avertizează Finlanda: „Dacă ne amenințați cu arme nucleare, răspundem pe măsură" — Ce se întâmplă la granița NATO cu Rusia

Rusia amenință Finlanda după anunțul istoric despre armele nucleare NATO: „Luăm măsurile corespunzătoare"

Kremlinul a reacționat dur după ce Finlanda a anunțat că intenționează să ridice interdicția privind staționarea armelor nucleare pe teritoriul său. Purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, a avertizat că o astfel de decizie ar escalada tensiunile în Europa și ar reprezenta o amenințare directă la adresa Rusiei.

„Aceasta este o declarație care duce la escaladarea tensiunilor pe continentul european. Această declarație sporește vulnerabilitatea Finlandei, o vulnerabilitate provocată de acțiunile autorităților finlandeze", a declarat Peskov vineri, citat de Reuters.

Oficialul rus a mers mai departe cu avertismentele: „Prin desfășurarea de arme nucleare pe teritoriul său, Finlanda începe să ne amenințe. Și dacă Finlanda ne amenință, luăm măsurile corespunzătoare."

Sursa foto Hepta/De la stânga la dreapta: Hanno Pevkur, ministrul apărării din Estonia, împreună cu amiralul Rob Bauer (președintele Comitetului Militar NATO) și Antti Häkkänen (ministrul apărării din Finlanda) în timpul unei reuniuni a miniștrilor apărării din statele NATO de la Bruxelles.

De ce vrea Finlanda să schimbe legea?

Joi, guvernul de la Helsinki a anunțat că intenționează să modifice legislația internă pentru a elimina restricțiile privind prezența armelor nucleare pe teritoriul său. Scopul declarat este alinierea la politica de descurajare nucleară a NATO, alianță la care Finlanda a aderat în aprilie 2023, după ce a renunțat la neutralitatea militară menținută timp de decenii.

Ministrul Apărării, Antti Häkkänen, a explicat că actuala legislație „nu răspunde nevoilor Finlandei ca membru NATO", invocând deteriorarea fundamentală a mediului de securitate european odată cu invadarea Ucrainei de către Rusia în 2022.

„Prin propunerea guvernului, ar fi posibil pe viitor să se introducă o armă nucleară în Finlanda sau să se transporte, livreze ori dețină una pe teritoriul finlandez, dacă acest lucru este legat de apărarea militară a Finlandei", a precizat Häkkänen.

Modificarea vizează atât legislația privind energia nucleară, cât și codul penal, iar propunerea a fost pusă în consultare publică până pe 2 aprilie, coaliția de dreapta aflată la guvernare dorind adoptarea sa cât mai rapid posibil.

Mediafax si Agerpres