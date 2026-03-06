x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe Trump exclude invazia terestră în Iran: „O pierdere de timp. Au pierdut deja totul"

Trump exclude invazia terestră în Iran: „O pierdere de timp. Au pierdut deja totul"

de Redacția Jurnalul    |    06 Mar 2026   •   10:20
Trump exclude invazia terestră în Iran: „O pierdere de timp. Au pierdut deja totul&quot;
Sursa foto: Hepta/Trump are în continuare putere de decizie asupra Iranului și laudă războiul

Trump exclude trimiterea trupelor terestre în Iran, numind-o „o pierdere de timp". Între timp, traficul naval prin Strâmtoarea Ormuz s-a oprit aproape complet.

Donald Trump a exclus trimiterea trupelor terestre în Iran, descriind această opțiune drept „o pierdere de timp". Declarația a fost făcută pentru NBC News, în contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu.

„Este o pierdere de timp. Au pierdut totul. Au pierdut marina. Au pierdut tot ce puteau pierde", a spus președintele american. Întrebat despre avertismentul ministrului iranian de externe Abbas Araghchi, care a numit o eventuală operațiune terestră americană un „dezastru", Trump a respins declarația ca „vorbărie inutilă".

Araghchi a afirmat pentru NBC că Iranul este „pregătit pentru orice eventualitate, chiar și pentru o debarcare", adăugând că oficialii iranieni sunt încrezători că ar putea face față unui astfel de scenariu.

Pe fondul conflictului, traficul naval prin Strâmtoarea Ormuz s-a oprit aproape complet. Centrul Comun de Informații Maritime confirmă doar două tranzite comerciale în ultimele 24 de ore - ambele nave de marfă, niciun petrolier. Organizația descrie situația drept „o pauză temporară aproape completă a traficului comercial de rutină", potrivit Bloomberg.

Strâmtoarea Hormuz este una dintre cele mai importante rute energetice ale lumii.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: Donald Trump iran invazie terestră
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri