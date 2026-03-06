Incendiu mortal într-un apartament din Piatra-Neamț: o femeie de 77 de ani a decedat

O femeie în vârstă de 77 de ani și-a pierdut viața, iar alte persoane au fost evacuate din blocul în care s-a produs incendiul.

Un incendiu a izbucnit vineri după-amiază într-un apartament din municipiul Piatra-Neamț, în urma căruia o femeie în vârstă de 77 de ani și-a pierdut viața.

Alerta a fost dată în jurul orei 17:10 prin apel la 112, care anunța că incendiul a izbucnit într-un bloc de locuințe de pe strada 1 Decembrie 1918. La fața locului au intervenit două autospeciale de stingere și două ambulanțe SMURD, dintre care una de terapie intensivă mobilă, precum și forțe de la SVSU, IPJ Neamț și IJJ Neamț.

La sosirea pompierilor, casa scării era inundată cu fum, iar incendiul se manifesta într-un apartament de la primul etaj. În interiorul unei camere a fost găsită femeia de 77 de ani, fără semne vitale. Pompierii au acționat pentru localizarea și stingerea focului, care a distrus un pat și materiale textile, deteriorând alte bunuri și tâmplăria din lemn a ferestrei.

„Din apartamentul vecin, pompierii au evacuat o femeie și doi copii. Cele trei persoane au fost preluate de echipajul SMURD pentru a le acorda îngrijiri medicale. Ulterior, femeia în vârstă de 49 de ani, cu ușoare intoxicații cu fum, a fost transportată la spital de către echipajul SMURD”, anunță ISU Neamț.

Concomitent, alte șapte persoane au fost evacuate, iar acestea nu au avut nevoie de îngrijiri medicale. O femeie de 56 de ani, cu atac de panică și ușoare intoxicații cu fum, a primit asistență medicală la fața locului, refuzând transportul la spital.

Cauza probabilă de producere a incendiului a fost efectul termic al curentului electric, mai transmite ISU Neamț.

Pompierii au mai precizat că până la sosirea forțelor de intervenție, aproximativ 17 persoane s-au autoevacuat.

(sursa: Mediafax)