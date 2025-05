Ce spune un cunoscut medic înainte de alegeri: "Duminică avem toți treabă. Ar trebui să mergem la vot și să votăm un președinte”

Medicul Șerban Bubenek, președintele Societății Române de Anestezie – Terapie Intensivă, a transmis un mesaj în fața colegilor săi, cu doar câteva zile înainte de alegerile din 18 mai. În cadrul Congresului Național de Anestezie-Terapie Intensivă, desfășurat la Sinaia, Bubenek i-a îndemnat pe medici să participe la vot.

„Nu putem permite ca această țară să încapă pe mâinile unor descreierați, unor bodyguarzi care au fost dovediți ucigași de oameni plătiți. Ați văzut ce fac acești oameni în Congo sau în alte țări din Africa”, a afirmat medicul.

El a rememorat momente din viața sa în perioada regimului comunist:

„M-am gândit foarte mult dacă să vă cer permisiunea să vă vorbesc astă seară. Și am să vă vorbesc, pentru că sunteți prietenii mei, sunteți colegii mei, sunteți poate și discipoli de-ai mei. Aș fi vrut să vă vorbesc atât dumneavoastră, cât și celor peste 200.000 de pacienți și aparținători pe care i-am cunoscut de-a lungul celor 40 de ani de când practic această profesie.

Cred că mi-am câștigat dreptul de a îmi exprima opinii. Și poate că astăzi este necesar să exprimăm opinii. Nu mi-am exprimat opinii înainte de vârsta de 30 de ani din cauză că n-am avut voie. Singura opinie pe care am exprimat-o a fost un refuz tacit – am refuzat să fiu membru de partid. Și am fost dat afară din armată, am fost șomer o perioadă de vreme. Dar, din fericire, s-au schimbat lucrurile. În următorii 35 de ani am avut opinii.

Astăzi, cred că trebuie să vă vorbesc despre câteva lucruri. Duminică avem toți treabă. Ar trebui să mergem la vot și să votăm un președinte”, a spus Bubenek.

Ce opțiuni au românii

În analiza sa politică, medicul a prezentat cele două alternative disponibile, în opinia sa, la alegerile de duminică:

„Avem două opțiuni: prima ar fi o opțiune neextraordinară, dacă vreți, dar onestă, previzibilă, care nu ne scoate din Europa, din Uniunea Europeană și din NATO și care ne dă o speranță”, a spus el.

Șerban Bubenek este de părere că „a doua opțiune vine probabil din răzvrătirea acestui popor, a concetățenilor noștri care sunt nemulțumiți.

„Niciodată, însă, în România nu s-a trăit mai bine. Niciodată România, la nivel de trai, nu s-a comparat cu atâtea țări europene. Și totuși, suntem nemulțumiți. Și eu sunt nemulțumit și vă spun și de ce: pentru că, deși noi toți încercăm să ne purtăm bine unii cu alții, sistemul a pierdut bătălia încrederii populației.

Dar sistemul trebuie corectat. Sistemul nu trebuie aruncat în aer. Evidența este că, ori de câte ori cetățeanul a avut nevoie de sistem, nu a fost bine primit. Dacă ți se îmbolnăvește soția sau trebuie să nască și o duci la spital, se pot întâmpla lucruri urâte, pe care le știți. Dacă trimiți copilul la școală, se poate întâmpla să se întoarcă drogat și cu bullying. Iar dacă te duci la Poliție să reclami primele două situații, vei descoperi eventual că șeful Poliției este mână în mână cu interlopul local.

Și dacă te duci și faci apel la justiție, judecătorul e cu toți 3, eventual. S-au întâmplat lucrurile acestea și de asta suntem nemulțumiți. Pentru că sistemul trebuie să vină, în sfârșit, să nu ne mai umilească, să fie în slujba cetățeanului 24 din 24 de ore, 365 de zile pe an, ca gărzile în Anestezie și Terapie Intensivă”, a continuat Șerban Bubenek.

Cealaltă opțiune este, în opinia sa, periculoasă:

„Alternativa este îngrozitoare: alternativa este să punem să ne conducă pe cineva fără maturitate, fără niciun fel de realizare profesională și fără niciun fel de pregătire pentru a conduce o țară, care ne-a spus răspicat pe cine va pune prim-ministru: un individ care a avut neobrăzarea și curajul să ne spună că cei mai mari eroi ai acestui neam sunt niște asasini care au omorât, în timpul rebeliunii legionare, 300 de cetățeni români, apoi până la 3.000 de cetățeni români și, eventual, au sfârșit prin a omorî în Transnistria cetățeni români, evrei și romi, până la 300.000. Nu, ei nu sunt eroii acestui neam. Noi nu știm ce a fost acum 80 de ani exact, dar nu putem glorifica crima. Sub niciun motiv. Cine se va duce și va vota ce nu trebuie duminica asta îl va mai omorî o dată pe Nicolae Iorga”.

„Trebuie să vă gândiți bine ce aveți de făcut: și voi, și toți ceilalți. Nu putem permite ca această țară să încapă pe mâinile unor descreierați, unor bodyguarzi care au fost dovediți ucigași de oameni plătiți. Ați văzut ce fac acești oameni în Congo sau în alte țări din Africa”, le-a mai spus Bubenek colegilor săi medici ATI, potrivit stiripesurse.ro.

Șerban Bubenek a ținut să menționeze că ceea ce a spus este „doar un gând de-al meu. Dumneavoastră aveți dreptul să faceți ce doriți.”

Avertisment pentru tineri

Bubenek și-a încheiat discursul cu un mesaj adresat tinerilor medici, pe care i-a îndemnat la responsabilitate și reflecție:

„Știu că sunteți foarte mulți tineri care nu aveți experiența și nu simțiți mirosul de pericol pe care îl simțim noi, cei care am trăit în dictatură, mi-am permis să vă spun lucrurile acestea. Dacă v-am supărat, o să o luați ca atare. Dacă nu v-am supărat, probabil că o să vă gândiți de două ori înainte de a introduce duminică buletinul în urna de vot.”

În încheiere, profesorul a precizat că nu vorbește în calitate oficială, ci ca cetățean:

„V-am spus toate lucrurile acestea în calitate de persoană particulară: subsemnatul Bubenek Șerban Turconi Ion. Vă mulțumesc.”