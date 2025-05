Marcel Ciolacu își face bilanțul de la Guvern

„Acești ani în care PSD a fost la guvernare, iar eu am devenit premier al României, au reprezentat cea mai importantă perioadă a vieții mele. Consider că a fi premier nu este o meserie, ci o onoare supremă prin care îți pot servi țara și pe români. Sunt convins că, deși astăzi zgomotul electoral este mult prea mare, un succint bilanț al celor mai importante politici publice ale PSD la guvernare reprezintă un gest obligatoriu. Am ales să fac asta acum, știu că vor exista multe critici și mi le asum. Mie nu îmi este rușine cu ceea ce am făcut împreună cu echipa PSD la guvernare. Și cred că este important ca aceste fapte să fie publicate, pentru ca în viitor oricine să aibă termeni relevanți de comparație”, scrie pe Facebook Marcel Ciolacu.

Potrivit documentului, Guvernul pe care l-a condus a stimulat economia care a creat locuri de muncă, ajungând la un efectiv de salariați de aproape 5.2 milioane de persoane, „un record istoric post-decembrist”, dar a și ținut România pe traseul creșterii economice și am evitat recesiunea printr-un model economic bazat pe investiții publice fără precedent, „România fiind acum un șantier, iar la majoritatea acestor mari obiective de investiții lucrează firme românești însumând zeci de mii de angajați”.

„Construcția drumurilor de mare viteză, blocate practic înainte de intrarea PSD la guvernare, este cel mai puternic semnal de dezvoltare al țării. PSD reușit să demonstreze că putem ajungă la un ritm anual de finalizare a 200 de kilometri de șosele moderne. Am majorat veniturile angajaților și ne-am îndeplinit promisiunea ca salariul mediu pe economie să depășească nivelul de 1000 de euro net. Este o majorare semnificativă care vine asociată și cu o creștere dublă a puterii de cumpărare, față de momentul preluării guvernării. Creșterea salariului minim este o măsură ce oferă mai ales salariaților aflați la început de drum șansa unui venit decent. Am aliniat România la proiectul salariului minim european, printr-un mecanism care ține cont de creșterea economică și de competitivitate”, se arată în document.

Ciolacu mai amintește creșterea pensiilor, scăderea numărului de români în risc de sărăcie, creșterea avuției nete / locuitor, cel mai mare număr de contracte de muncă cu peste 1.000 de euro net și creșterea puternică a PIB

(sursa: Mediafax)